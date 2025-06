TEDxAmazônia: evento sobre preservação e desenvolvimento sustentável começa em Belém nesta sexta (6)

Belém recebe, entre os dias 6 e 8 de junho, a 4ª edição do TEDxAmazônia. Com foco em questões socioambientais, culturais e científicas relacionadas à região, o evento terá como tema “Resgate – um convite para um futuro melhor”. O objetivo é provocar reflexões profundas sobre os caminhos de regeneração da Amazônia e do planeta. A programação ocorre no Theatro da Paz e inclui palestras, debates e experiências imersivas na cultura amazônica, com a participação de nomes relevantes da região e de outros territórios latino-americanos.

Reunindo cerca de 700 pessoas, o TEDxAmazônia destaca temas como mudanças climáticas, biodiversidade, sustentabilidade, populações tradicionais e inovação. “A Amazônia tem um papel crucial na agenda global, e o TEDxAmazônia é uma plataforma que amplifica vozes, ideias e soluções inovadoras para o futuro possível — e necessário — da floresta. Trazer esta edição para Belém, que sediará a COP30, é um passo natural para ampliarmos o impacto desse movimento”, afirma Rodrigo V. Cunha, organizador do evento.

Programação

A abertura oficial será nesta sexta-feira (6), das 18h às 23h, com uma cerimônia inaugural e a primeira rodada de palestras. No sábado (7), de 14h às 19h30, e no domingo (8), das 10h às 13h, a programação segue com debates, atividades e apresentações voltadas à realidade amazônica.

Entre os palestrantes confirmados estão a liderança indígena Alessandra Munduruku, o conservacionista colombiano Fernando Trujillo, a cientista Francielly Barbosa, a liderança indígena Adriano Karipuna, a ativista quilombola Maria Aparecida de Matos, o poeta Airton Souza, presidente da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, o multiartista Eliakin Rufino, a gestora ambiental surinamesa Tanja Lieuw, o historiador Michel Pinho e a cantora Gaby Amarantos, que também fará uma apresentação especial.

Outros nomes presentes na programação incluem a antropóloga indígena Danielle Souza, a jornalista e remadora Larissa Noguchi, o democratizador de tecnologias peruano Benito Juarez, o ativista equatoriano Emilio Chong, a bióloga Joice Ferreira, o jovem ativista climático João “Do Clima” Victor, a pedagoga e militante Antonieta Costa, o especialista em infraestrutura Devindranauth Bissoon, da Guiana, e a especialista em defesa nacional Mariana Nascimento Plum.

“O TEDxAmazônia é um espaço de encontro entre ciência, cultura e inovação, trazendo olhares diversos para a preservação e o desenvolvimento sustentável da região. Em Belém, queremos proporcionar uma experiência que vá além do palco, conectando os participantes à essência da cultura amazônica”, destaca Mariana Camardelli, co-organizadora do evento.

Para Ilona Szabó, cofundadora e presidente do Instituto Igarapé, a Amazônia é um vetor fundamental para soluções globais diante dos principais desafios ambientais e sociais da humanidade. “Momentos como o TEDxAmazônia ajudam a consolidar essa visão e a amplificar para o mundo os saberes desenvolvidos na região, essenciais para reverter as mudanças climáticas, preservar a floresta e acabar com o desmatamento, protegendo a natureza e as gerações futuras”, afirma.

O TEDxAmazônia 2025 é realizado pelo Ministério da Cultura, com apoio da Secretaria de Cultura do Pará, e conta com patrocínio do BID, Motiva, Mercado Livre, Suzano, Allos, Afya e Coca-Cola. Entre os parceiros institucionais estão Abralatas, Assobio, Associação Vagalume, Concertação pela Amazônia, Forest Trends, Global Shapers Manaus, Greenpeace, Heineken, Spin, Imazon, Pacto Global – Rede Brasil, Rede Amazônidas pelo Clima, The Nature Conservancy, World Climate Foundation, além do Instituto Igarapé e da agência Profile, especializada em comunicação de sustentabilidade e ESG, como parceira estratégica.

Serviço

TEDxAmazônia 2025

Local: Theatro da Paz – Avenida da Paz, Praça da República, Belém (PA)

Data: 6 a 8 de junho

Horários:

• Sexta-feira (6/6): das 18h às 23h

• Sábado (7/6): das 14h às 19h30

• Domingo (8/6): das 10h às 13h

As discussões do TEDxAmazônia 2025 serão transmitidas ao vivo - em português, inglês e espanhol - pelo canal do evento no YouTube.