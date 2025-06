Dia do Meio Ambiente: sustentabilidade impulsiona novas carreiras e lucros verdes

No dia 05 de junho, o mundo celebra o Dia do Meio Ambiente, data criada pela Organização das Nações Unidas (ONU) para conscientizar a população sobre a importância da preservação ambiental e promover a ação em favor do planeta. Em meio à crise climática e à necessidade de reverter danos ambientais, cresce também o número de profissionais que enxergam na sustentabilidade uma oportunidade não só de impacto ambiental, mas de geração de renda.

A chamada economia verde tem movimentado bastante o mundo dos negócios e criado novas oportunidades de emprego. Profissões antes vistas como nichadas agora se tornam estratégicas. De acordo com a gerente de Recursos Humanos, Anna Padinha, entre as carreiras com maior tendência de valorização nos próximos anos estão as de especialista em ESG, gestor de sustentabilidade, engenheiro ambiental e consultor em carbono. Também ganham destaque analistas de economia circular e profissionais de logística reversa, fundamentais na transição para modelos produtivos mais sustentáveis e eficientes.

A agronomia também é uma das profissões que melhor representa o equilíbrio entre produção e preservação. Para o agrônomo Marcos Gabriel, o setor tem papel central no desenvolvimento sustentável do Brasil.

Ele afirma que escolheu essa área por acreditar na possibilidade de conciliar o crescimento da produção com o cuidado ao meio ambiente. Marcos destaca ainda que deseja contribuir para o desenvolvimento do país com práticas agrícolas produtivas e de menor impacto ambiental.

Segundo ele, essa preocupação está cada vez mais presente em pesquisas e métodos aplicados ao campo, como o cultivo direto, que diminui as chances de erosão do solo. "Na prática do cultivo direto, o cuidado com o solo é maior. Nele, é utilizada a palhada para cobertura do solo, o que diminui as chances de perda e impactos causados por erosão e lixiviação, além do uso de biofertilizantes que não agridem a terra nem os corpos d'água das proximidades", destaca.

Segundo o agrônomo, as áreas mais promissoras dentro da agronomia incluem: recuperação de áreas degradadas, com uso de espécies agrícolas e florestais; manejo sustentável do solo e das águas; agricultura de precisão, que utiliza tecnologias para otimizar recursos; sistemas agroflorestais, que integram produtividade e preservação.

Com o crescimento do mercado verde, essas carreiras não apenas ganham relevância, mas também se beneficiam de incentivos públicos, subsídios internacionais e da crescente demanda de consumidores por empresas mais conscientes. Como dito anteriormente, outras profissões também vêm se destacando, como as de engenheiro ambiental, gestor de sustentabilidade corporativa, analista de investimentos ESG e profissional de moda sustentável.

Com a indústria têxtil sendo uma das que mais poluem no mundo, também cresceu o movimento por peças que respeitem o meio ambiente, desde o uso de tecidos orgânicos até o reaproveitamento dos materiais. A estilista paraense Ludimila Heringer é um exemplo dessa nova geração de profissionais. Ela fundou sua marca autoral em 2019, unindo moda à sustentabilidade. Inicialmente, Ludimila produzia roupas com crochê artesanal, por gostar da manualidade e por se incomodar com o excesso de consumo e descarte. Aos poucos, conheceu técnicas como a estamparia botânica e o tingimento natural, que utiliza folhas, raízes, flores e não envolve produtos químicos.

Peças da coleção "Do Cacho ao Corpo" (Arquivo pessoal / Ludimila Heringer)

Durante a pandemia, ela se aprofundou ainda mais no tingimento natural e passou a usar tecidos com matérias-primas amazônicas, valorizando o bioma local e reduzindo a pegada ambiental. Para Ludimila, a moda sustentável também é uma forma de questionar os excessos da fast fashion, que produz roupas em larga escala com materiais sintéticos e causa poluição, exploração de mão de obra e desperdício. Ela acredita que fazer moda sob medida e com peças únicas é uma alternativa ética e viável.

Ao optar por não manter grandes estoques, Ludimila evita liquidações e desperdícios. Segundo ela, esse modelo de produção consciente garante qualidade, exclusividade e ainda fortalece o vínculo com o consumidor, que passa a entender o valor do que está vestindo.

Cores que remetem aos frutos amazônicos também estão presentes nas obras da estilista (Arquivo pessoal / Ludimila Heringer)

Sustentabilidade como valor de mercado

Ser sustentável deixou de ser um diferencial e se tornou um requisito para muitas empresas, e isso, segundo Anna, tem refletido na valorização de profissionais que entendem sobre meio ambiente, legislações ambientais e práticas ESG. "As empresas estão cada vez mais atentas às questões ambientais, não só por pressão regulatória, mas também pela cobrança de investidores, consumidores e da sociedade em geral. Além disso, entender de clima e meio ambiente hoje é visto como diferencial estratégico, já que sustentabilidade influencia desde a reputação da marca até a atração de talentos e a redução de riscos operacionais", enfatiza a gerente de RH.

Para quem está escolhendo uma carreira ou pensando em migrar de área, o caminho verde pode representar não só um propósito, mas estabilidade e crescimento profissional para os próximos anos.