Evento nacional discute possibilidades de negócios verdes em Belém a partir da COP 30

Um evento nacional realizado nesta quarta-feira (4/6), em São Paulo, reuniu lideranças, especialistas, empresários e gestores públicos para discutir as possibilidades de negócios verdes para Belém, a partir da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada na capital paraense, em novembro deste ano.

O RoadShow Belém COP 30 foi promovido pelo AYA Earth Partners, hub dedicado a acelerar a economia regenerativa e carbono zero no Brasil. Entre os participantes estavam o prefeito de Belém, Igor Normando, o secretário executivo da COP 30, André Godinho, e o superintendente do Sebrae no Pará, Rubens Magno.

“Nós temos a compreensão de que a iniciativa privada nunca será um problema, muito pelo contrário, precisamos da iniciativa privada para nos ajudar a acelerar os grandes projetos de desenvolvimento da cidade e, para que isso ocorra, precisamos ter um ambiente favorável. Por isso, estamos trabalhando, por exemplo, no plano diretor da cidade. Estamos atrás de parceiros que possam ajudar a cidade, com respeito ao meio ambiente e responsabilidade social”, declarou, na ocasião, o prefeito Igor Normando.

Rubens Magno destacou o trabalho de preparação dos empreendedores da cidade. Segundo ele, o Pará conta com cerca de 500 mil empreendedores formais. O Sebrae vem desenvolvendo no Estado um trabalho de preparação para a COP desde o anúncio de Belém como sede do evento. “Antes, a discussão sobre o clima não tinha um impacto tão visível pra maioria deles (empreendedores), não entendiam. Por isso, nós fizemos muitas capacitações e hoje temos quase 53 mil empreendedores capacitados só pra COP 30, mais de 17 mil empresas trabalhadas para isso”, informou.

Já o secretário executivo da COP 30, André Godinho, ressaltou que, além das grandes obras — entre elas a reforma do complexo do Ver-o-Peso e do Mercado de São Brás — existem obras que não são tão visíveis, mas que estão transformando a vida das pessoas. “Como é o caso das mais de 300 ruas que estão sendo asfaltadas na periferia da cidade”, declarou.