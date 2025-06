Zona do Empreendedor: Sebrae apresenta conceito da en-zone que será criado para a COP 30

O diretor-superintendente do Sebrae no Pará, Rubens Magno, apresentou, pela primeira vez fora do estado, o conceito da en-zone, durante o roadshow sobre a COP 30 em São Paulo. Trata-se de um espaço inovador, liderado pelo Sebrae, que será criado especialmente para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), com foco em conectar empreendedores da Amazônia a oportunidades globais de negócios sustentáveis.

Segundo Magno, a en-zone, ou zona do empreendedorismo, será uma grande oportunidade para todos os Sebraes do Brasil mostrarem o que têm de melhor em termos de pequenos negócios, respeitando as iniciativas e as particularidades locais de cada estado. “É dessa maneira que podemos mudar a história, fazer com que o mundo olhe para o Brasil e a Amazônia de uma maneira diferente, com um olhar voltado para a sustentabilidade”, explicou.

O diretor-superintendente integrou a comitiva oficial da Prefeitura de Belém durante agenda institucional em São Paulo, a convite do prefeito Igor Normando. A viagem do grupo ao principal centro econômico do Brasil teve como foco a apresentação das oportunidades estratégicas da capital paraense diante da realização da COP 30, que ocorrerá em novembro, em Belém. Representantes de empresas, investidores e instituições nacionais e internacionais se reuniram no espaço AYA Earth Partners, no coração da Avenida Paulista.

Rubens Magno destaca que, desde o anúncio da realização da COP 30 em Belém, o Governo do Estado, o Sebrae e o setor produtivo têm se organizado para realizar o maior evento já feito sobre o clima. “A vinda desse público requer uma preparação para os pequenos negócios da cidade e, por isso, o Sebrae trabalha em quatro eixos — alimentos e bebidas, hospitalidade, economia criativa e mobilidade — para que esses empreendedores possam oferecer a melhor experiência possível ao público da COP 30. A expectativa é que o Pará tenha um dos maiores PIBs do ano no Brasil, devido aos investimentos em infraestrutura na cidade e à geração de emprego e renda”, declarou.

A agenda de quarta-feira (4/6) envolveu reuniões estratégicas com representantes da EY, especialistas internacionais e um almoço com a princesa Xenia zu Hohenlohe, referência mundial em investimentos sustentáveis.