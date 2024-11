Suspeita de vazamento de gás leva a evacuação da sede da Sespa

A suspeita de um vazamento de gás na sede da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), localizada na travessa Lomas Valentinas, entre as avenidas Romulo Maiorana e Almirante Barroso, do lado oposto ao Bosque Rodrigues Alves, levou a evacuação do prédio na manhã desta segunda-feira (25/11). Os servidores precisaram sair do prédio para averiguação, mas o órgão já funcionando normalmente.

De acordo com nota da Sespa, a própria secretaria acionou o Corpo de Bombeiros, após a identificação de cheiro de gás no prédio da secretaria. "Por segurança, o local foi evacuado imediatamente. O prédio foi vistoriado, liberado e o funcionamento está normal", detalhou.