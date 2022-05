Superinteligentes do Brasil: Belém tem um integrante na lista; confira

A Associação Mensa Brasil, entidade que reúne pessoas com altas capacidades intelectuais no País, acaba de identificar 19 brasileiros com quociente de inteligência (QI) muito acima da média. Com isso, esses candidatos foram convidados a se associar à entidade. Um desses brasileiros superinteligentes é de Belém.

A descoberta dos chamados “superinteligentes” ocorreu durante os testes de admissão realizados pela associação no mês de março, em dez cidades brasileiras. Os novos integrantes da entidade são oriundos das cidades de Rio de Janeiro (RJ), São José dos Campos (SP), Salvador (BA), Porto Alegre (RS), Campinas (SP), Brasília (DF), São Paulo (SP), Belém (PA), Belo Horizonte (MG) e Ribeirão Preto (SP).

Com o intuito de ampliar a identificação de pessoas com altas habilidades/superdotação no Brasil, a entidade promoverá, no próximo dia 28 de maio, às 10 horas, uma nova rodada de testes de admissão em 15 cidades brasileiras. São elas:

Araraquara - SP

Belém - PA

Belo Horizonte - MG

Brasília - DF

Campinas - SP

Cuiabá - MT

Curitiba - PR

Fortaleza - CE

Natal - RN

Porto Alegre - RS

Ribeirão Preto - SP

Rio de Janeiro - RJ

Salvador - BA

São Paulo - SP

São José dos Campos - SP

A oportunidade é destinada a pessoas com 17 anos ou mais e que cursem ou que tenham formação no ensino superior. O local do teste é informado de maneira individual e privada, diretamente aos candidatos confirmados. Os testes são feitos de forma presencial, conforme determina a diretriz do Conselho Federal de Psicologia (CFP), e seguem todos os protocolos de segurança sanitária.

Associação Mensa Brasil está presente em cerca de 100 países e conta com mais de 145 mil membros

A Associação Mensa Brasil é a afiliada brasileira oficial da Mensa Internacional, principal organização de alto QI do mundo. A entidade está presente em cerca de 100 países e conta com mais de 145 mil membros. Segundo Rodrigo Sauaia, presidente da Associação Mensa Brasil, o tema altas habilidades/superdotação é extremamente importante para o País. “A inteligência é ferramenta cada vez mais estratégica para o desenvolvimento e a evolução da sociedade, em todos os campos da vida humana. Por isso, precisamos identificá-la e fomentá-la no Brasil. Com isso, poderemos usar essas capacidades em benefício dos indivíduos e da humanidade”, explicou Sauaia.

“Trazer esse tema para a agenda nacional é fundamental para pessoas com alta inteligência, ao proporcionar ambientes que ajudem no desenvolvimento de suas habilidades e potenciais, muitas vezes desconhecidos pelas próprias pessoas, por seus familiares, seus professores e seus colegas de trabalho”, afirmou ainda Sauaia.

Potência intelectual adormecida

Na avaliação de Sauaia, o Brasil é uma potência intelectual ainda adormecida e subaproveitada. “Temos uma das maiores populações do planeta. Cerca de 2% dos habitantes do País podem apresentar sinais de altas habilidades, com um QI muito acima da média, porém ainda não há um mapeamento abrangente desses indivíduos. Também faltam programas e políticas públicas adequadas para apoiá-los a se desenvolver e contribuir com o avanço da sociedade”, alerta Sauaia.

“Por isso, a Associação Mensa Brasil está comprometida em aumentar o conhecimento da sociedade sobre o tema, ampliando a identificação de pessoas com QI muito acima da média e criando um ambiente positivo para que possam interagir e evoluir”, reforça Sauaia.

Um dos principais mitos sobre pessoas superinteligentes é de que se trata de um grupo homogêneo, com personalidades e históricos parecidos. Em realidade, o alto QI está presente em diferentes etnias, gêneros, classes sociais, níveis de escolaridade, situações econômicas e em personalidades com as mais variadas visões de mundo. “Isso faz da nossa entidade um ambiente muito diverso, dinâmico e inclusivo”, disse Sauaia.

Em média, a população brasileira apresenta QI de 100 pontos, com variação de 15 pontos para mais ou para menos, ou seja, numa faixa entre 85 e 115 pontos. Pessoas com altas habilidades e superdotação apresentam QI muito acima dessa média. Os valores podem variar para cada país e também de acordo com os diferentes tipos de testes existentes.

Como saber se você é “superinteligente” e participar da Mensa Brasil

Para se tornar membro da Associação Mensa Brasil, o candidato precisa estar no percentil 98 ou superior - ou seja, nos 2% maiores resultados de QI da população. Como a pontuação do teste varia de acordo com a metodologia utilizada, não há um único número mínimo de QI para se tornar membro. Isso varia conforme o teste. Para o exemplo acima, em que a média brasileira é de 100 pontos, com variação de 15 para mais ou para menos, seria necessário obter 131 pontos ou mais neste teste para atingir o requisito de admissão da Mensa Brasil, explica Sauaia.

“Para os adultos, descobrir se você possui QI muito acima da média pode contribuir para ampliar sua rede de contatos e se envolver mais ativamente em iniciativas em prol das altas habilidades e da superdotação. Já para as crianças e jovens, essa descoberta pode fazer uma enorme diferença em todos os aspectos da vida, principalmente durante a formação socioeducacional, com reflexos profundos na vida pessoal e profissional”, completou Sauaia. No caso de crianças, a admissão é feita por meio da submissão de laudo, conforme instrução disponível no website da associação.

Serviço

Teste de admissão e avaliação de alto QI da Associação Mensa Brasil

Data: 28 de maio de 2022, às 10h

O local do teste é informado individualmente aos candidatos confirmados

Inscrições

Para inscrições, acesse o website: https://mensa.org.br/admissao/ ou entre em contato pelo e-mail testes@mensa.org.br

Sobre a Associação Mensa Brasil

Fundada em 2002, a Associação Mensa Brasil é a afiliada brasileira oficial da Mensa Internacional, a maior, mais antiga e mais prestigiada organização de alto quociente de inteligência (QI) do mundo. Ela congrega pessoas com altas capacidades intelectuais, tendo como único requisito de ingresso possuir QI acima de 98% da população em geral, comprovado por teste referendado de inteligência.

Sobre a Mensa Internacional

Fundada em 1946, no Reino Unido, a Mensa Internacional é a maior, mais antiga e mais prestigiada organização de alto QI do mundo. Foi criada com o objetivo de promover a inteligência como ferramenta estratégica para o desenvolvimento e a evolução da humanidade. A palavra Mensa significa “mesa”, em Latim, em referência à natureza de mesa-redonda da organização, representando a união de iguais, independentemente de características como etnia, cor, credo, nacionalidade, idade, visão política, histórico educacional ou socioeconômico.