Belém terá prova para identificar pessoas superinteligentes, entenda

Irá acontecer em Belém um teste para identificar pessoas “superinteligentes”. Realizado pela Associação Mensa Brasil, organização que reúne pessoas com altas capacidades intelectuais no País, o intuito da prova é “descobrir” pessoas com altas habilidades e superdotação no Brasil. Além da capital paraense, outras 14 cidades brasileiras também irão receber os organizadores do teste.

VEJA MAIS

No mês de março, 19 pessoas “superinteligentes” foram identificadas, quando o teste foi feito em 10 cidades do Brasil. Após o bom resultado e com a ideia de ampliar esse número de pessoas, a Mensa irá promover outro teste em diversos estados.

Quando será a prova para descobrir pessoas superinteligentes em Belém?

O teste para identificar pessoas com altas capacidades intelectuais será dia 28 de maio, às 10 horas.

Em quais cidades o teste também irá acontecer?

A prova para encontrar pessoas superinteligentes irá acontecer em:

Pará

Belém - PA

São Paulo

Araraquara - SP

Campinas - SP

Ribeirão Preto - SP

São Paulo - SP

São José dos Campos - SP

Minas Gerais

Belo Horizonte - MG

Distrito Federal

Brasília - DF

Mato Grosso

Cuiabá - MT

Paraná

Curitiba - PR

Ceará

Fortaleza - CE

Rio Grande do Norte

Natal - RN

Rio Grande do Sul

Porto Alegre - RS

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro - RJ

Bahia

Salvador - BA

Quem pode fazer o teste que identifica pessoas superinteligentes?

A prova para descobrir pessoas com altas capacidades intelectuais é destinada a quem tem 17 anos ou mais. Além disso, a pessoa deve cursar ou ter formação no ensino superior.

Como se inscrever para fazer o teste que identifica pessoas superinteligentes em Belém?

As inscrições podem ser feitas no Site da Mensa Brasil. Ou entrando em contato pelo e-mail testes@mensa.org.br

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)