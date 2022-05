Suicídio: saiba como identificar os alertas e onde encontrar atendimento gratuito em Belém

O suicídio é um problema de saúde pública, responsável por uma morte a cada 40 segundos no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). A entidade destaca que apesar do ato de tirar a própria vida ter correlação com transtornos mentais, sobretudo associados à depressão e ao uso de álcool, outros fatores também podem estar intimamente ligados ao comportamento suicida. Estar atento aos principais sinais de alerta, procurar ajuda profissional pode ser determinante para recuperação.

Especialistas afirmam que a conscientização é o primeiro passo. Debater a importância da escuta e do apoio de um profissional da saúde pode ajudar a dissipar o estigma de que a depressão é apenas uma tentativa do indivíduo de chamar a atenção, ou ainda fruto da falta de fé e de força de vontade. O tema é um tabu social, sobretudo em países de cultura ocidental que tratam o suicídio como um pecado, ou seja, algo que não é bem visto na sociedade

De acordo com a OMS, em nações com renda elevada os registros de comportamento suicida intensificam-se em épocas de crise que abatem o estímulo de enfrentar as tensões da vida, como problemas financeiros, términos de relacionamento ou dor e doença crônica. Outras motivações podem estar relacionadas ainda a experiências, como conflitos, desastres, violência, abuso, perdas e sentimentos de isolamento.

Em 2006, quando o Brasil punlicou a Portaria nº 1.876, com diretrizes para a prevenção ao suicídio, o Ministério da Saúde apontava o "aumento observado na frequência do comportamento suicida entre jovens entre 15 e 25 anos, de ambos os sexos, escolaridades diversas e em todas as camadas sociais", como uma razão para a adoção de diretrizes nacionais.

Conforme dados da entidade internacional, as taxas de suicídio também são altas entre grupos vulneráveis sujeitos a discriminação, por exemplo, refugiados e migrantes; comunidades indígenas; pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, intersexuais e presos. Para a OMS, o suicídio é uma questão complexa e, por isso, os esforços de prevenção necessitam da coordenação e colaboração de entre os multiplos setores da sociedade, incluindo: saúde, educação. trabalho, negócios, justiça, lei, defesa e mídia.

Participação da família e amigos

O psicólogo Altiere Ponciano explica que a família se apresenta de forma ambivalente na vida de uma pessoa que está passando por um sofrimento psíquico. Da mesma forma que é a instituição mais próxima e responsável no cuidado de um sujeito, ela pode ser responsável pelo adoecimento dessa mesma pessoa. Segundo o especialista, os membros da família precisam rever os seus discursos e entender que o próprio núcleo pode estar adoecido.

“Quando a gente pensa no apoio da família, entendemos que os familiares precisam se responsabilizar como parte dentro deste processo de adoecimento. Como pode a mesma instituição que adoece ser a que vai cuidar? A família, nesse primeiro, precisa ser cuidada para poder cuidar dos membros. A instituição é um suporte fundamental nesse processo de cuidado e recuperação”, explicou.

Em relação à amizade, a questão é mais complexa, afirma o psicólogo, por se tratar de uma relação social sem tanta responsabilidade. “A amizade faz parte do núcleo secundário da socialização, o primário é a família. A ajuda dos amigos é mais limitada, por isso, o amigo ou a amiga precisa entender até que ponto pode ajudar. Porém não podemos esquecer que a única possibilidade de uma pessoa sair do cenário psíquico em que se encontra depende dela mesma. Aí é que entra a importância do trabalho psiquiátrico e psicoterapêutico, porque resgata nos pacientes que a vida é da pessoa, e somente ela pode responder por si”, afirmou Altiere.

Como identificar os sinais de alerta:

Trabalho com maior fadiga.

Falta de vontade ver as pessoas

Não querer mais fazer as mesmas coisas

Sintomas associados:

Falta de sono (insônia)

Excesso de alimentação ou privação de alimentos

Agonia, mal estar

Vontade de choro inesperada

Sentimento de solidão

Família e amigos precisam observar discursos como:

Desejo de viajar para muito longe

Dormir e nunca mais acordar

Vontade de sumir

Redes de apoio

Uma das redes de apoio mais conhecidas do Brasil é o Centro de Valorização da Vida (CVV), entidade filantrópica sem fins lucrativos que oferece serviços de apoio emocional, visando a prevenção do suicídio. Os atendimentos são realizados por voluntários treinados, baseados em causa humanitária, para oferecer conversas a quem está precisando, sem julgamentos, de forma anônima e sigilosa. Apesar de possuir base psicológica com profissionais apoiadores, o serviço não substitui tratamento de psicólogo e psiquiatra.

Os atendimentos são feitos via internet por chat, skype ou e-mail do endereço eletrônico cvv.org.br. Ou também pelo telefone 141 ou presencialmente em alguns postos do Brasil.

Saiba onde encontrar atendimento gratuito em Belém:

1- Clínica de Psicologia- UNAMA

Público alvo: estudantes e populares em geral

Horário: 8h às 12h; 14h às 18h; 18h às 20h

Contato: 4009-3012

Endereço: Dentro do Bloco F, localizado no campus Alcindo Cacela da Universidade da Amazônia

2- Plantão psicológico - UNAMA Ananindeua

Público alvo: paraenses maiores de 18 anos, residentes dos municípios da região Metropolitana de Belém

Horário: a combinar

Contato: o agendamento e a consulta ocorre pelo site

Para mais informações: 4009-3050.

3- Clínica psicológica virtual UFPA

Público alvo: população interna e externa da universidade, profissionais de saúde, estudantes indígenas, quilombolas e seus familiares e comunidade.

Horário: de segunda-feira à sábado a combinar

Agendamento: podem ser feitos pelo site.

4- Clínica de Psicologia da UFPA

Público alvo: população em geral

Horário: terça-feira às sexta-feira 8h às 11h; 14h às 17h

Não precisa de agendamento prévio no site.

Contatos: (91) 98429-0279, para falar com Roseane; (91) 98382-9628, para falar com Fernanda

5- Serviço de acolhimento psicológico da UFRA

Público alvo: alunos (as) da universidade

Horário: a combinar, de segunda a sexta-feira

Contato: Campus Belém: Bruna Carvalló (91) 98101-0139; Stéphanie Correa: (91) 98090-2565

Campus Capanema: Thiago Costa (91) 99995-2540

Campus Capitão Poço: Hadassa Almeida (91) 98135-3202

Campus Paragominas: Aneska Oliveira (91) 98373-0940

Campus Parauapebas: Cláudia Camilo (94) 98154-7401

Campus Tomé-Açu: Suzane Lima (91) 98551-9357

5- Serviço de acolhimento psicológico da UEPA

Público alvo: alunos da instituição

Horário: segunda a sexta, das 9h às 14h

Endereço: no Núcleo de Assistência Estudantil (NAE). Localizado no prédio da Reitoria da UEPA, na Rua do Úna, 156, no bairro Telégrafo.

Atendimento: pode ser por e-mail naeuepa@gmail.com ou por telefone.

Contato: (91) 3299-2247

6- ONG Olívia

Público alvo: população LGBTQIA+

Horário: a combinar, de segunda-feira à sexta

Agendamento prévio nas redes sociais

Contato: 3201-7285

7- Centro de Valorização da Vida |CVV

Público-alvo: todos

Horário: 24 horas

Contato: 188

Atendimentos nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPSs)

8- CAPS Icoaraci (Caps I)

Endereço: Rua Monsenhor Azevedo, 237 (entre Passagem Maguari e Lopo de Castro), Campina de Icoaraci.



Contato: (91) 3227-9137

E-mail: capsicoaraci@ibete.com.br

9- CAPS Amazônia (CAPS I)

Endereço: Passagem Dalva, 377, bairro Marambaia

Contato: 3231-2599/ 3238-0511

E-mail: capsam.sespa@outlook.com

10- CAPS Renascer (CAPS III)

Endereço: Travessa Mauriti, 2179, entre avenidas Duque de Caxias e Visconde de Inhaúma, bairro Pedreira

Contato: (91) 3276-3448

E-mail: capsrenascer@yahoo.com.br

11- CAPS Grão-Pará (Caps III)

Endereço: Rua dos Tamoios, 1840, Batista Campos

Contato: (91) 3269-6732

E-mail: capsgraopara@yahoo.com.br

12- CAPS Marajoara (CAPS ad III)

Endereço: Conjunto Cohab, Gleba I, WE-2, 451- Nova Marambaia

Contato:(91) 32360399

E-mail: capsmarajoara@gmail.com

Vale ressaltar, que em casos de emergência ou mais graves, a pessoa pode recorrer:

Ao Samu 192

Às Unidades de Pronto Atendimento (UPAs)

Pronto-Socorros

Emergência Psiquiátrica do Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, em Belém