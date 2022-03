Menino autista de 10 anos sofre bullying na escola e tenta tirar a própria vida

Um menino de 10 anos com Transtorno do Espectro Autista tentou tirar a própria vida após sofrer bullying na escola. De acordo com a mãe, ele já vinha reclamando sobre o bullying há duas semanas.

“Ele estava muito nervoso a semana inteira. E na quinta-feira (24) surtou na escola. Algum aluno disse que ele era burro ou feio. A pedagoga pegou ele, tentou acalmar, mas ela disse que ele estava muito nervoso, dizendo que não aguentava mais e que ia se matar”, contou a genitora.

Segundo relato da mãe, que preferiu não se identificar, a criança teria chegado da escola agitado e após o banho, ele teria engolido 45 comprimidos de Depakeni, medicamento controlado que tomava apenas uma pílula por dia. De acordo com o portal Século Diário, o menino teria dito para a mãe: “Agora você pode descansar e eu também”.

O caso aconteceu em Serra, Região Metropolitana de Vitória (ES), e a rapidez da família para levar o menino a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) foi determinante para que a equipe médica pudesse prestar o socorro. Entre a tentativa de suicídio por parte da criança e o atendimento na UPA foram 15 minutos. “A médica disse que essa rapidez foi muito importante para salvar a vida do meu filho”, desabafou a mãe ao portal. A família foi transferida para um hospital público de Vitória e, em seguida, para Vila Velha.

A criança é acompanhada, desde então, por neuropsiquiatras e neuropediatras. Ele tem a pele marcada por queimaduras devido a um acidente que quase o matou quando tinha apenas 9 meses.

De acordo com a mãe, a criança está estável, com risco reduzido de morte ou parada cardiorrespiratória. Além de autismo, o menino tem diagnóstico de Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), Transtorno Opositor Desafiador (TOD) e deficiência intelectual.

(Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política.)