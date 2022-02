Família de criança que teve cabelo cortado em ônibus escolar denuncia bullying; assista

Uma menina de 8 anos teve os cabelos cortados durante uma viagem no ônibus escolar, segundo a mãe. A família denunciou o caso de bullying à direção da escola, mas diz que a instituição só levou a sério o caso depois de um vídeo publicado nas redes sociais mostrando o estrago nos cabelos da criança, que é negra. As informações são da Agência Estado.

Segundo a mãe, "está havendo negligência". A criança dormia em um transporte escolar público com alunos do 1º ao 5º ano, na quinta-feira (17), em Rio Largo, município a 25 quilômetros de Maceió (AL). A mãe afirma que o ato foi praticado por duas crianças que estudam na mesma instituição que a filha, na Escola Antônio Lins de Souza.

Mas a mãe de oito filhos não pretende trocar a menina de escola ou de turno. "Eu quero que eles resolvam para que isso não aconteça com meus filhos e nenhuma outra criança", diz ela. A filha ainda não voltou para as aulas. "Ela ainda não está se sentindo segura". A mãe disse que a instituição ficou de dar uma posição na quinta-feira (24).

Falta de segurança

"A gente tem uma questão séria para resolver. Estamos pecando na questão da orientação", diz ela que notou o comportamento tímido da filha e percebeu a agressão quando estava penteando a menina. Segundo ela, "o transporte público é bom para os pais que trabalham, mas falta segurança".

Já a prefeitura afirmou em nota: "A prefeitura de Rio Largo, por meio da secretaria municipal de Educação (Semed) informa que está apurando o fato mostrado na reportagem e que todos os ônibus escolares do município de Rio Largo possuem monitor escolar para levar os alunos com segurança até as unidades de ensino. Salientamos ainda o compromisso com os alunos da rede municipal, e reiteramos a disposição da equipe da SEMED para solucionar o ocorrido junto à família."