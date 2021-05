Solar da Beira recebe projeção de imagens em mostra virtual do MABE

Uma projeção de imagens da mostra virtual “Novos olhares sobre o MABE (Museu de Artes de Belém). Intercâmbio museu/comunidade [Ver-o-Peso]” no prédio histórico do Solar da Beira, no Ver-o-Peso, marcou nesta segunda-feira (17) à noite, a abertura da 19ª Semana de Museus do Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) na capital paraense. A exibição integrou a programação virtual do MABE à população entre 17 e 23 deste mês. A iniciativa da Prefeitura Municipal de conciliar elementos do patrimônio histórico e cultural com recursos tecnológicos para valorizar a contribuição dos museus à cidadania não para nessa projeção de imagens. A PMB organiza a Casa Museu Francisco Bolonha.

O prefeito Edmilson Rodrigues e o presidente da Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel), Miguel Pinho, participaram de live sobre a Semana. Como disse o prefeito, o Palácio Antônio Lemos, sede do MABE, encontra-se em reforma estrutural, valorizando seus aspectos arquitetônicos e a estrutura funcional como fonte de conhecimentos. “O MABE reúne, por exemplo, um acervo de 1.500 obras e imagens sobre a cidade nos séculos XVIII e XIX”, destacou Michel Pinho. Ele disse que, após a reforma do Antônio Lemos e MABE, o museu contará com um processo de exposição das obras por meio de recursos tecnológicos.

“Os museus são homenageados em 18 de maio por meio de resolução da Organização das Nações Unidas, e é muito importante que a ONU valorize os museus, porque museu não é simplesmente o antigo sem vida. O museu é vida, é memória, porque da memória a identidade se faz. E a identidade é o futuro, porque um povo que não tem identidade, que não se afirma como um povo com características próprias, com cultura própria, esse povo não tem direito a um futuro justo e feliz, e nós queremos exercer o nosso direito a um futuro digno, por isso, valorizamos os museus”, afirmou o prefeito Edmilson Rodrigues.

“Nós temos MABE, vamos reinstalar o Museu de Arte Popular. Vamos estabelecer, inclusive, a possibilidade de um museu vivo da tecnologia, para ter o aspecto da visitação com equipamentos técnicos de outros períodos da nossa história, mas também seja a projeção do futuro, espaço para criação, formação de empresas, porque falamos da economia, economia criativa. Então, no Dia Internacional do Museu, nós festejamos o nosso Sistema de Museus, porque tem mais um museu que nós vamos implantar, e já está funcionando: a Casa Museu Francisco Bolonha, no Palacete Bolonha, do Memorial dos Povos, será transformado em uma Casa Museu, dado o acervo mobiliário e grande valor arquitetônico e histórico”, completou o gestor municipal.