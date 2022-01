Sindicato dos profissionais da educação pede suspensão das aulas presenciais em Belém

Na manhã desta quinta-feira (20), os coordenadores do Sindicato dos Trabalhadores e das Trabalhadoras em Educação Pública do Pará (Sintepp), os professoras Silvia Letícia e Miriam Sodré, representantes da categoria no Conselho Municipal de Educação de Belém (CMB), protocolaram um pedido de suspensão das aulas presenciais na rede estadual e municipal de ensino. Segundo as coordenadoras do Sintepp Belém, o mesmo pedido já foi feito à Secretaria Municipal de Ensino (Semec).

A professora informou que a solicitação se deve pela decorrência do aumento significativo de trabalhadores da educação infectados pela covid-19 ou que estão com a síndrome gripal. O Sintepp informou que fez um levantamento do sindicato junto à categoria e constatou que em cerca de 60 das 200 escolas da rede municipal de Belém existem professores, servidores comprovadamente com exames testados positivos e reagentes tanto para a covid-19 quanto para a Influenza.

"Primeiro temos que nos isolar para cuidarmos de nossa saúde, depois como receber alunos, pais e responsáveis na escola nessa situação de infectados?" disse a professora Miriam Sodré.

O Sintepp informou que aguarda posição da Semec e do Conselho Municipal. Se nada for feito para resguardar a saúde e a vida de educadores, estudantes, pais e responsáveis, o sindicato afirma que acionará o Ministério Público do Estado (MPE), assim como não se descarta greve sanitária da categoria. O Sintepp Belém foi convocado para uma reunião de forma emergencial, assembleia online da categoria, nesta sexta-feira (21).

Pais de estudantes pedem suspensão de aula presencial em escola estadual

Um grupo de pais de alunos da Escola São Vicente de Paula, no bairro do Telégrafo, em Belém, pede pela suspensão das aulas no colégio público estadual, após terem conhecimento de três jovens que teriam testado positivo para a covid-19. Os responsáveis afirmam que a direção da instituição foi informada sobre a situação, porém as atividades educacionais seguem normalmente.

A Redação Integrada de O Liberal procurou as Secretarias Municipal (Semec) e Estadual de Educação (Seduc) e aguarda um posicionamento.