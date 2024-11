Simpósio em Belém debate uso de medicamento contra malária e desafios na saúde

Em meio ao crescente número de casos de malária no Brasil, especialmente na região amazônica, especialistas se reuniram em um simpósio promovido pela Medicines for Malaria Venture (MMV), durante a Reunião Nacional de Pesquisa em Malária de 2024 em Belém, debateram os avanços e obstáculos na implementação da tafenoquina no Sistema Único de Saúde (SUS) - nova medicação antimalárica. A programação foi realizada na tarde da última quinta-feira (07), no Teatro Maria Sylvia Nunes.

Incorporada em junho de 2023, o fármaco é visto como uma aliada estratégica para atingir a meta de eliminação da malária até 2035, ao oferecer tratamento em dose única e reduzir as recorrências causadas pelo Plasmodium vivax. O Ministério da Saúde estabeleceu a meta de eliminar a malária como problema de saúde pública até 2035. Uma das estratégias adotadas é a incorporação da tafenoquina ao Sistema Único de Saúde (SUS), feita em junho de 2023.

A malária permanece um desafio significativo de saúde pública no Brasil, especialmente na região amazônica, que concentra 99% dos casos autóctones da doença. Em 2022, o país registrou 129.191 casos de malária, com 50 óbitos. Dados preliminares de 2023 indicam um aumento de 12,2% nos casos nos dois primeiros meses, totalizando 21.273 ocorrências.

Perspectivas

Alexandre Vargas, coordenador do Programa Nacional de Controle de Malária, destacou que o tratamento em dose única tem sido fundamental para alcançar populações em áreas remotas, melhorando a eficácia do combate à doença: "Na Amazônia, onde os casos de malária estão fortemente concentrados, o regime de dose única da tafenoquina é transformador. Ao simplificar o tratamento, estamos alcançando comunidades mais remotas de forma eficaz — essencial para atingirmos nossa meta de eliminação até 2035".

Dhelio Pereira, do Centro de Pesquisa em Medicina Tropical (CEPEM), ressaltou que a aceitação da tafenoquina entre os pacientes tem sido positiva, especialmente devido à redução dos efeitos colaterais em comparação com tratamentos anteriores. Ele observou que a simplicidade do regime de dose única contribui para uma maior adesão ao tratamento.

“Para os pacientes que suportaram tratamentos com múltiplas doses e efeitos colaterais difíceis, a dose única da tafenoquina é um avanço. Essa simplicidade torna muito mais fácil para as pessoas completarem o tratamento e evitarem recaídas”, frisa Dhelio.

Elodie Jambert, Diretora de Acesso da MMV, enfatizou a importância de uma abordagem integrada para alcançar a meta de eliminação até 2035. Ela mencionou o desenvolvimento de novas terapias preventivas de longa duração, com potencial de proteção de até seis meses, como uma estratégia promissora para o futuro.

O que é tafenoquina

A tafenoquina é um medicamento usado para tratar a malária, especificamente a causada pelo Plasmodium vivax, uma das espécies de parasitas que causam a doença. Ela ajuda a eliminar o parasita do fígado, onde ele pode permanecer "adormecido" e causar novas infecções mesmo após o tratamento dos sintomas iniciais.

Ao contrário de outros medicamentos que exigem vários dias de tratamento, a tafenoquina é eficaz com uma única dose. Isso facilita o uso, especialmente em áreas onde o acesso a tratamentos contínuos é mais difícil.