Belém ganha laboratório central para pesquisa de doenças endêmicas da região

Belém ganhou a Unidade de Referência de Vigilância das Doenças Tropicais Negligenciadas (Urvet), local que vai centralizar a pesquisa, o diagnóstico e os testes de confiabilidade de doenças como malária, doença de Chagas, esquistossomose e leptospirose. Localizada na avenida Alcindo Cacela, bairro da Cremação, a unidade foi inaugurada no último sábado (29), pela Prefeitura de Belém, por meio do Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova (Promaben), com financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues; o coordenador geral do Promaben, Jammerson Leão, e o secretário municipal de Saúde, Pedro Anaisse, fizeram a entrega oficial da obra. O local abrigava a antiga Unidade Básica de Saúde da Cremação. Ao todo, o investimento para reformar e ampliar o espaço foi de R$ 2 milhões.

VEJA MAIS:

A centralização dos testes é um passo no enfrentamento das doenças tropicais endêmicas, explica a diretora do Núcleo de Promoção à Saúde, da Sesma, Juliana Lavareda. “Centralizar os testes para essas doenças endêmicas num único laboratório deixa o diagnóstico bem mais rápido e diminui o tempo de espera pelo diagnóstico e tratamento dos pacientes. Isso, com certeza, vai mudar não só a qualidade de vida do paciente, mas também diminuir o potencial de transmissão delas”, reforça a diretora.

Além de laboratórios, o prédio de 486 m², com dois pavimentos, terá ainda consultórios e área administrativa. O imóvel teve o sistema elétrico e instalações mecânicas modernizadas e conta com sistema de ar-condicionado de tecnologia avançada,o que ajuda na economia de energia e renova o ar do ambiente.

Durante a inauguração da unidade, que está na área de abrangência do Programa de Macrodrenagem da Bacia da Estrada Nova, o prefeito Edmilson Rodrigues reforçou a relação entre saneamento e a saúde da população.

“O investimento em saneamento significa reduzir os gastos com saúde, com doenças provocadas por falta de serviços de saneamento. Ter essa unidade portanto é o laboratório, é o instrumento de vigilância, mas é também o instrumento que viabiliza curar pessoas, salvar pessoas de doenças classificadas como doenças tropicais, portanto muito comuns no Brasil todo, mas principalmente nessa faixa do Equador e esse laboratório vai produzir conhecimento para o mundo todo”, afirma o prefeito.

A Urvet também servirá como referência para profissionais da saúde pública e privada, capacitando-os para lidar eficazmente com essas enfermidades em Belém. A Unidade tem estrutura para promover a constante reciclagem dos servidores, garantindo um padrão elevado nos cuidados oferecidos.