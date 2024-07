Após reforma, veja como ficou a ‘Praça do Marex’, referência como espaço esportivo em Belém

Referência como espaço esportivo em Belém, a Praça Dom Mário Villas Boas, popularmente chamada de “Praça do Marex”, foi reformada e entregue no último domingo (30) aos moradores e praticantes de esportes que frequentam o espaço. A praça fica na avenida Júlio César, em Val-de-Cans, próximo ao Aeroporto Internacional de Belém. A entrega oficial ocorreu pela Secretaria de Urbanismo (Seurb).

De acordo com a Prefeitura de Belém, as obras de reforma e revitalização tiveram um custo de R$ 5 milhões de reais. A cerimônia de reinauguração da praça contou com a participação do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, e pelo titular da Seurb, Lélio Costa.

praça do marex Foto: Dinei Souza / Ag. Belém Foto: Dinei Souza / Ag. Belém Foto: Dinei Souza / Ag. Belém Foto: Dinei Souza / Ag. Belém Foto: Dinei Souza / Ag. Belém Foto: Dinei Souza / Ag. Belém Foto: Dinei Souza / Ag. Belém

O que tem na praça?

Os serviços feitos envolveram paisagismo, iluminação com LED, espaço para animais, revitalizações das arenas de futebol, de vôlei e quadra poliesportiva, além de área de quiosques e revitalização das calçadas. As obras revitalizaram também o calçamento da praça, a pista de skate, mudaram a capa de areia da quadra, os alambrados das quadras de cimento foram trocados por novos e foi realizada a instalação dos brinquedos destinados às crianças.

Para o prefeito Edmilson Rodrigues, entregar equipamentos destinados ao lazer da população é devolver cidadania e motivo de muita alegria. “Pra mim reformar e criar novos equipamentos é motivo de muita alegria porque aqui a juventude a criançada, terão espaço seguro para queimar muita energia, para se divertir para aprender esportes, do futebol ao basquete, skate, patins, brinquedos infantis. Com isso, Belém fica mais feliz e o colorido deixa a cidade mais alegre, porque o objetivo é esse dar direito ao lazer, à felicidade. Educação e saúde são os principais investimentos”, celebra o prefeito.