Shopping de Belém instala grades de segurança para evitar acidentes e quedas

Um shopping localizado na avenida Visconde Souza Franco, no bairro do Reduto, em Belém, instalou grades de proteção na área externa de todos os andares e aumentou a sua equipe de segurança para monitorar os guarda-corpos. A iniciativa, para prevenir acidentes e quedas, veio logo após um caso de suicídio registrado no local na semana passada. A medida repercutiu nas redes sociais nesta segunda-feira (29).

No Twitter, os internautas expressaram diversas opiniões sobre a barreira de proteção. “Deve ser provisório. Não é culpa do Shopping, mas por não ser um caso isolado, ele tem que tomar novas medidas para resolver essa questão definitivamente. É urgente!”, disse um usuário. “Na verdade, eu não colocaria redes e nem grades, trocaria essas proteções de vidro por outras com mais ou menos dois metros, inclusive, nas laterais das escadas rolantes”, opinou outra pessoa.

Leia abaixo na íntegra a nota enviada pelo shopping:

“O Boulevard Shopping Belém ressalta que desde o ano passado, diante da importância do tema para a sociedade e a população do Pará, entendendo que trata-se de uma questão de saúde pública e segurança, vem dialogando com diversos órgãos setoriais, governamentais e de valorização da vida para contribuir com o desenvolvimento de medidas que colaborem com a prevenção dessas ocorrências. Além disso, colocou grades de segurança na área externa de todos os andares e aumentou a sua equipe de segurança para monitorar os guarda-corpos.”

Saiba onde buscar ajuda

Pessoas que sofrem com depressão e não conseguem buscar ajuda de profissional de saúde ou, mesmo aquelas com risco de suicídio, podem ainda buscar apoio em conversas com os voluntários do Centro de Valorização da Vida (CVV), em parceria com o SUS (Sistema Único de Saúde), pelo número 188. Por esse canal de comunicação, os cidadãos recebem apoio em momentos de crise.

Em casos de emergência, a população deve recorrer ao Samu 192, às Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Pronto-Socorros e o setor de Emergência Psiquiátrica do Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, em Belém.