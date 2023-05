Shopee terá distribuição na Região Metropolitana de Belém

A Shopee, plataforma de marketplace com sede na Singapura, vai abrir uma estrutura de distribuição no município de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. O empreendimento é do empresário Fred Bitar.

A gigante do e-commerce já possui centrais de distribuição em Barueri, Campinas, Ribeirão Preto e Santana do Parnaíba, em São Paulo; São João do Meriti, no Rio de Janeiro; Contagem, em Minas Gerais; Recife, em Pernambuco; e Salvador, na Bahia.

A expansão dos negócios da Shopee para o Norte do Brasil deve agradar os consumidores e vendedores da região, que terão acesso ao comércio eletrônico popular com mais opções de entrega e distribuição de produtos.