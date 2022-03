Sextou! Começa hoje o Festival gastronômico Belém no Prato; veja a programação e participe

Aproveite o fim de semana para prestigiar o “Festival Belém no Prato”, que começa nesta sexta-feira (04/03) e vai até o domingo (06/03). Durante os três dias, o público pode visitar os diversos restaurantes participantes do evento e experimentar uma refeição deliciosa com sabores e ingredientes regionais.

Durante os dias 4, 5 e 6 de março, os estabelecimentos de Belém oferecerão em seus menus um prato especial feito exclusivamente para o festival. A parte mais inusitada do evento é: cada chef precisa usar um produto com o qual foi sorteado. Então os sabores serão variados e prometem agradar a todos os paladares. Para saber mais informações sobre a programação de cada restaurante, acesse o perfil do Festival Belém no Prato.

Veja os restaurantes e os pratos que serão feitos para o festival

Restô do Porto - Granola da Manioca

Santa Chicória - Chorizo de sol do Traz que eu Asso

Mirakuru - Ostras do Jairo

Casa do Saulo Quinta das Pedras - Burrata da Lattaly

Famiglia Sicilia - Queijo do marajó da Mironga

Ver o Açai - Ovos caipiras do O Paiol

Zio - Farinha e Tucupi da Comunidade Espírito Santo de Itá

Aviú do Parque e laticínios Kamy

Muamba e Gin de Jambu da AMZ Tropical

A Oca e melaço de mandiocaba do Instituto Laurinda

Suspirosa Confeitaria e pirarucu defumado do Caribé

Beiju Xica e cervejas da Uriboca

Amazon Deli e molhos do Bressanim Cozinha - Trio de Bruchettas

Vanilla Belém e chá de cacau do Instituto Laurinda

Cozinha Dag e Cogumelos Santa Bárbara - Nhoque de mandioquinha com bisque de legumes e cogumelos, finalizado com cogumelos grelhados.

Di Mare e Linguiçaria Paraense - Grissini Di Mare - Palitos de massa napolitana, assados na crosta de parmesão e recheados com mussarela de búfala e Linguiça de Jambu com Alho.

Sushi Ro e brotos de coentro do Clio - Buta Karê Raisu (karê suíno com arroz japonês) mais brotos de coentro e legumes

Siguaraya e Chocolateria Mendes

Araguaia e tucupi preto da Manioca

Burger & Co e Fermenta Caboco

Pug Pizza e mel do Instituto Peabiru - Burrata em Crosta, finalizada com o mel de abelhas sem ferrão

Premium Steaks e Pirarucu da Mexiana - Fish'n chips, com ventrecha de Pirarucu defumada, empanada e frita servida com macaxeira frita!

Pub O Lenhador e NSE Camarão