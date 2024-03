Sexta-Feira Santa: confira o que abre e fecha no feriado do dia 29

A Sexta-Feira Santa é um dia único no calendário religioso, e, por essa razão, é feriado nacional. Nesse dia será alterado o funcionamento de órgãos públicos nas esferas federal, estadual e municipal e mais de instituições, entidades, shopping centers, lojas em vias públicas, agências bancárias e outras repartições. Nos órgãos públicos, serão mantidos os serviços essenciais à população. Desse modo, vale a pena conferir como ficará o atendimento ao público nos estabelecimentos em geral. Confira:

Governo do Estado

Espaço São José Liberto (ESJL)

Não abrirá na Sexta-feira da Paixão de Cristo, em 29 de março, e no domingo de Páscoa (31). No sábado (30), o ESJL estará funcionando das 10h às 18h.

Em Belém, o Espaço São José Liberto na Praça Amazonas, no bairro do Jurunas, é uma referência cultural, turística e patrimônio arquitetônico da cidade. Entre as atrações, destaque para o Jardim da Liberdade (com gemas minerais), a Capela São José (com o Cristo suspenso), o anfiteatro Coliseu das Artes (para apresentações culturais), a Casa do Artesão, com a venda de artesanatos regionais, Espaço Gourmet, lojas de venda de joias do Programa Polo Joalheiro do Pará, e a Sala Cinzeiro (memorial da época em que o espaço abrigou o Presídio São José).

Tanto as joias quanto as peças artesanais, de moda e acessórios comercializadas no São José Liberto, valorizam a matéria-prima da rica biodiversidade amazônica e mão de obra locais. O Espaço São José Liberto fecha toda segunda-feira para os devidos serviços de manutenção.

Prefeitura de Belém

A Prefeitura de Belém decretou ponto facultativo nos órgãos da administração direta e indireta do município de Belém na Quinta-Feira Santa (28), em virtude do feriado nacional da Paixão de Cristo, na sexta (29). A medida consta da portaria n° 1.164, do dia 21 de março de 2024.

Mas o ponto facultativo não se aplica a serviços considerados essenciais à população, como unidades da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) que possuem os serviços de urgência e emergência, entre elas os prontos-socorros Mário Pinotti, localizado na avenida 14 de Março, no Umarizal; Humberto Maradei, no bairro do Guamá; Hospital Geral de Mosqueiro; e unidades de Pronto Atendimento (UPAs).A Central de Leitos, o Departamento de Vigilância em Saúde (Devs) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) também vão funcionar normalmente. Além dos órgãos de saúde citados acima, o atendimento de urgência e emergência do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de Belém (Iasb) seguirá funcionando normalmente, informou, ainda, a Prefeitura de Belém.

O Departamento de Feiras, Mercados e Portos da Secretaria de Economia de Belém (Secon), cemitérios, coleta de resíduos sólidos e os setores operacionais da Superintendências Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) e da Guarda Municipal são outros serviços que o ponto facultativo não se aplica.Na área da assistência social devem funcionar em regime de plantão: os órgãos de Proteção Especial de Alta e Média Complexidade; a rede de abrigos e casas de passagens; o Setor de Calamidade e Emergência (Sicape), da Fundação Papa João XXIII (Funpapa); e os Conselhos Tutelares.

Justiça Federal

A Justiça Federal funcionará em regime de plantão a partir desta quarta-feira (27). Informações em: https://www.trf1.jus.br/sjpa/processual/plantao-judicial

MPF

De 27 a 29 de março (Semana Santa): sedes do Ministério Público Federal (MPF) estarão fechadas. Recebimento de denúncias será feito pelo site www.mpf.mp.br/mpfservicos . Para outras demandas atendidas em plantão, os telefones de plantão do MPF em todo o estado estão em www.mpf.mp.br/pa

Justiça do Estado

Neste feriado da Semana Santa, o Judiciário paraense atende demandas em regime de plantão. As atividades do Poder Judiciário do Pará nos 1º e 2º Graus funcionam em plantão nos dias 28 e 29 de março. O expediente regular do Judiciário em todo o Estado retornará em 1 de abril. Magistradas e magistrados de 1º e 2º Graus estão em escala de plantão para atendimento de demandas urgentes. A relação de magistradas, magistrados, servidoras e servidores no atendimento de plantão em todo o Estado do Pará pode ser conferida no portal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA). Também podem ser conferidos os locais e os horários da prestação do serviço jurisdicional.

Bancos

Como informa a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informa que não haverá atendimento presencial ao público nas agências bancárias na Sexta-Feira da Paixão (29/03), que antecede o domingo de Páscoa (31/3). O mesmo vale para as compensações bancárias, incluindo a TED. Somente o PIX, que funciona 24 horas todos os dias e feriados, poderá ser feito normalmente. A decisão segue a Resolução n.º 4.880, de 23 de dezembro de 2020, do Conselho Monetário Nacional, que não considera dias úteis para fins de operações bancárias sábados, domingos e feriados de âmbito nacional. As contas de consumo (água, energia, telefone etc.) e os carnês com vencimento no dia 29/03 poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte (segunda-feira, 01 de abril).

Normalmente, os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais. Caso o ajuste da data não tenha sido feito no documento de arrecadação, a sugestão é antecipar o pagamento ou, no caso dos títulos que têm código de barras, agendar o débito em conta, que pode ser feito nos caixas eletrônicos, internet banking, mobile banking e pelo atendimento telefônico dos bancos.

Mesmo com o fechamento das agências, os canais digitais dos bancos permanecerão disponíveis e oferecem praticamente a totalidade das transações financeiras do sistema bancário. Em algumas localidades, as salas de autoatendimento também estarão disponíveis aos clientes, a critério da instituição.

Supermercados

Funcionamento das lojas será normal nesta sexta-feira (29), sábado (30) e domingo (31).

Lojas

Como informa o Sindilojas Belém, o Termo Aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho (CCT 2023-2024) autoriza o funcionamento do comércio lojista e varejista de Belém no feriado da Sexta-Feira Santa. Assim, o horário das lojas estabelecidas em vias públicas: das 8h às 18h; horário das lojas estabelecidas e shopping center: das 11h às 21h.

Shopping centers:

Boulevard Shopping Center Belém

Dia 29/03/2024

Lojas - 11h às 21h

Praça de alimentação e lazer - 11h às 22h

Restaurantes - 11h às 00h

Cinema - De acordo com a programação

Sábado (30) e domingo (31), funcionamento normal.

Castanheira Shopping Center

Dia 29/03/2024

Supermercado: 07h às 22h

Lojas: 11 às 21h

Alimentação e Parque Infantil: 11 às 22h

Cinema: conforme a programação no site

Sábado e domingo, funcionamento normal

Shopping Metrópole Ananindeua

Dia 29/03

12h às 22h – Lojas, Alimentação, Lazer

Cinema: Conforme a programação.

31/03

12h às 22h – Lojas, Alimentação e Lazer

Cinema: Conforme a programação

Shopping Bosque Grão-Pará

Dia 29/3/2024

Lojas - 11h às 21h

Praça de alimentação - 11h às 22h

Restaurantes – 12h às 23h

Cinema, Teatro, Academia/CrossFit, Detran e Estação Cidadania – Conforme a

programação

Shopping Center Pátio Belém

Dia 29/03/2024

Lojas - 11h às 21h

Praça de Alimentação - 11h às 22h

Cinema - Conforme programação

31/03/2024

Lojas - 13h às 21h

Praça de Alimentação - 12h às 22h

Cinema - Conforme programação

Parque Shopping Belém

Dia 29/03/2024

Lojas - 11h às 21h

Praça de alimentação e lazer - 11h às 22h

Restaurantes - 11h às 00h

Cinema - De acordo com a programação

Sábado (30/03) e Domingo (Páscoa), o funcionamento do shopping será

normal.