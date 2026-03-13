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Sexta-feira 13: erveiras do Ver-o-Peso dão dicas para afastar energias negativas

Há banhos de ervas, rituais de limpeza e produtos preparados com plantas tradicionais da cultura amazônica

Dilson Pimentel
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Beth Cheirosinha: “Primeiramente tem que expulsar as energias negativas. Tomar o banho das 21 ervas, descarga completa" (Foto: Igor Mota | O Liberal)

A sexta-feira 13 é uma data cercada de superstições e crenças populares, mas as erveiras da tradicional feira do Ver-o-Peso, em Belém, reforçam orientações para quem deseja afastar energias negativas e atrair boas vibrações. Entre banhos de ervas, rituais de limpeza e produtos preparados com plantas tradicionais da cultura amazônica, as recomendações fazem parte de um saber transmitido há décadas entre quem trabalha no local.

Uma das orientações vem de Bernadete Freire da Costa, popularmente conhecida como Beth Cheirosinha, que atua há 55 anos como erveira no Ver-o-Peso. Segundo ela, antes de atrair boas energias, é preciso primeiro afastar as negativas. “Primeiramente tem que expulsar as energias negativas. Tomar o banho das 21 ervas, descarga completa. Não molha a cabeça, é do pescoço para baixo”, explicou.

Beth também recomendou uma limpeza na casa após o banho. “Passar pano molhado na casa para tirar justamente os aborrecimentos de dentro de casa, dos fundos para a rua, para levar as coisas ruins”, disse. Depois de passar a sexta-feira 13, a erveira indicou o uso de produtos para atrair coisas positivas. “Depois que passar sexta-feira 13 você vai usar o atrativo. Pode ser do amor, do dinheiro, dos negócios, para chamar tudo de bom. Eu tenho aqui o ‘Tudo de Bom’, que atrai dinheiro, saúde, prosperidade, levanta o astral e ainda dá autoestima”, afirmou.

Sobre o preparo do banho, Beth disse que ele pode começar a ser usado no dia anterior - quinta-feira. “Pode começar hoje (quinta-feira), meio-dia. Quem não tem tempo porque está trabalhando pode ser às seis horas ou antes da meia-noite”, orientou. O preparo é simples: o banho já vem pronto e deve ser diluído em água. “Pega o banho já pronto com as 21 ervas, dilui na água para tomar o banho, mas não molha a cabeça, é do pescoço para baixo”, explicou. Após o banho, ela recomenda sair de casa por alguns minutos. “Não fica dentro de casa. Sai para pegar um vento na rua, para deixar a perseguição para bem longe, para o vento levar a perturbação e os aperreios”, disse.

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image Erveira Patrícia Rego: "Vai depender da tua fé. Tendo fé, tudo dá certo. Com fé, você resolve tudo" (Foto: Igor Mota | O Liberal)

Lmpeza espiritual

A orientação inclui também o tipo de roupa. “Tem que vestir uma roupa branca para sair e pegar o vento na rua”, acrescentou. Ao retornar para casa, o ritual termina com outro banho. “Quando voltar, vai direto para o banheiro de novo, tirar o excesso desse banho com bastante água limpa e sabão de coco. Aí pode vir a sexta-feira 13 que está preparado”, garantiu. Beth também comercializa os banhos prontos na feira. Segundo ela, cada unidade custa R$ 30, mas há promoção. “Se levar dois por R$ 50, tá normal esse preço. É sucesso garantido. Eu garanto”, afirmou.

Outra erveira do Ver-o-Peso, Patrícia Rego, de 50 anos, trabalha há quase 26 anos com ervas e também recomendou banhos para afastar energias negativas e atrair coisas positivas. “As boas energias, eu recomendo tomar um banho para tirar as cargas negativas e, logo em seguida, tomar um banho atrativo para atrair coisas positivas”, explicou. Segundo Patrícia, os banhos podem ser comprados já preparados ou feitos em casa com as ervas. “Se você não quiser levar o banho feito com as ervas, você pode levar as ervas e preparar o banho”, disse. Ela destacou que as ervas são utilizadas justamente por suas propriedades simbólicas de limpeza espiritual e atração de coisas boas. “As ervas são coisas boas, atraem coisas positivas e tiram as coisas negativas”, afirmou.

Para a limpeza espiritual, Patrícia indicou o banho de descarrego. “É o banho de limpeza, que tem de sete ervas ou 21 ervas. Ele contém tabaco de corda, cachaça, sal virgem, quebra-barreira, quebra-feitiço, comigo-ninguém-pode, limpa-corpo, desempata. São várias ervas”, detalhou. Depois, recomendou o segundo banho - o atrativo. “Tem abre-caminho, Chega-te a mim, dinheiro-em-penca, manjericão, busca-longe, catinga-de-mulata, chama, pataqueira, canela, são várias ervas atrativas”, explicou.

Sobre o horário para realizar o ritual, Patrícia afirmou que o mais importante é a fé de quem realiza o banho. “Você pode tomar a hora que quiser, porque o seu banho é você que faz, a sua fé é você que determina. Comigo, Patrícia, não tem esse negócio de segunda, quarta e sexta”, disse. Para ela, a crença pessoal é o elemento fundamental. “Vai depender da tua fé. Tendo fé, tudo dá certo. Com fé, você resolve tudo”, afirmou.

Quatro dicas das duas erveiras do Ver-o-Peso para a sexta-feira 13

1. Comece com um banho de limpeza espiritual

As erveiras recomendam iniciar o ritual com um banho de descarrego para afastar energias negativas. Esse banho pode ser feito com 7 ou 21 ervas, contendo ingredientes como tabaco de corda, sal virgem, quebra-barreira, comigo-ninguém-pode e limpa-corpo. O objetivo é retirar cargas negativas e abrir espaço para energias positivas.

2. Tome o banho corretamente

Segundo Beth Cheirosinha, o banho deve ser aplicado do pescoço para baixo, sem molhar a cabeça. O preparado com ervas deve ser diluído em água antes do uso. A recomendação é que o ritual comece ainda na quinta-feira, podendo ser realizado em diferentes horários, desde que antes da meia-noite.

3. Saia para pegar o vento após o banho

Depois de tomar o banho de limpeza, a orientação é sair de casa vestido de branco e pegar um vento na rua. De acordo com a tradição citada pela erveira, o vento ajuda a levar embora as energias negativas, as perturbações e os aborrecimentos.

4. Finalize e depois use um banho atrativo

Ao voltar para casa, a pessoa deve tomar outro banho com água limpa e sabão de coco para retirar o excesso das ervas. Depois disso, é possível utilizar banhos atrativos, preparados com ervas como abre-caminho, manjericão, dinheiro-em-penca e canela, indicados para atrair amor, prosperidade, dinheiro e boas oportunidades.

 

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