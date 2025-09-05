Erveiras do Ver-o-Peso comemoram reconhecimento como Patrimônio Cultural Imaterial do Pará

Sentimento de orgulho, emoção e gratidão. Assim definem as erveiras do Mercado do Ver-o-Peso o título de Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Pará, concedido por meio da lei nº 11.128, publicada no dia 2 de setembro no Diário Oficial da União. A distinção valoriza o ofício dessas mulheres que produzem e comercializam ervas, banhos e produtos naturais voltados ao cuidado da saúde física e espiritual, e reconhece a força de uma tradição que atravessa gerações.

Maria dos Anjos Paixão, de 75 anos, que trabalha há cinco décadas no mercado e se emociona ao falar sobre o título. “Isso representa tudo para mim. Desde que comecei, trabalhei muito e, até hoje, estou aqui. É muito importante para mim manter esse meu serviço”, diz, emocionada.

Erveira Maria dos Anjos Paixão (Foto: Igor Mota | O Liberal)

Maria mantém viva a tradição familiar na barraca que era do marido, já falecido, com a ajuda dos filhos. A rotina começa antes do nascer do sol e segue até o final da tarde. “Eu, minha filha e meu filho trabalhamos aqui todos os dias. Chego às seis e meia da manhã e ficamos até o final da tarde. Meu filho trabalha lá dentro, mas aqui a gente se organiza para dar conta de tudo”, explica Maria.

Ela conta que o reconhecimento como patrimônio cultural é motivo de orgulho e esperança: “É muito gratificante saber que nosso trabalho, feito com amor e dedicação, agora é reconhecido oficialmente. Isso dá visibilidade e mostra que nossa cultura é importante”.

Filha segue os passos da mãe

Márcia Cardoso, filha de Maria, vende ervas há quase 20 anos e aprendeu o ofício acompanhando a mãe. Para ela, assumir a tradição familiar é motivo de orgulho. “Aqui eu comecei através da minha mãe. É um orgulho muito grande ver que faço parte dessa história. Minha mãe está há 55 anos trabalhando, mostrando a força da mulher para sustentar a família. É muito gratificante ver”, afirma Márcia.

Ela ressalta a importância do reconhecimento oficial: “No Pará, as pessoas que vêm de fora procuram pelos perfumes, pelos banhos e pelo cheiro das ervas. Ser reconhecida como patrimônio cultural dá ainda mais visibilidade à tradição”.

Márcia explica que o trabalho das erveiras vai além da venda: envolve conhecimento, fé e dedicação diária. “Temos banhos com funções específicas, como o ‘abre-caminho’ ou o ‘banho de proteção’. Cada erva tem um significado e ajuda na saúde e na espiritualidade das pessoas”, conta.

Produtos que encantam e atraem visitantes

Entre os itens mais procurados estão banhos de ervas, óleos medicinais e perfumes naturais. Maria detalha que os clientes chegam de diferentes lugares para buscar esses produtos.

“Aqui, os cheiros são famosos, e o pessoal procura muito os banhos. Temos vinte e uma ervas, e cada uma tem um objetivo. Alguns banhos são para proteção, outros para atrair prosperidade. É um trabalho que encanta quem vem de fora e mantém viva a nossa cultura”, afirma.

Márcia reforça que cada produto tem uma história: “As garrafadas e os perfumes são feitos com nossas ervas e passam por processos específicos. Não é apenas vender, é transmitir conhecimento e tradição”.

Uma vida dedicada às ervas

Josiane Santos, 44 anos, é um exemplo de como a tradição se mantém viva: ela começou a trabalhar no Ver-o-Peso ainda na barriga da mãe. “Sou uma erveira de barriga”, brinca.

Erveira Josiane Santos (Foto: Igor Mota)

Para Josiane, o reconhecimento reforça a valorização do trabalho e da tradição familiar. “É importante ser valorizada, porque nosso trabalho sustenta nossas casas e mantém viva a nossa cultura. Os clientes procuram pelos perfuminhos, as essências, as garrafadas e as ervas, tudo feito aqui mesmo. É muito gratificante”, conta.

Ela explica que a rotina das erveiras exige esforço e dedicação, mas é recompensadora: “O trabalho começa cedo e é pesado, mas ver que as pessoas valorizam o que fazemos e reconhecem nossa tradição faz tudo valer a pena”.

O valor cultural das ervas e banhos

Para as erveiras, a importância vai além do comércio: é preservar uma identidade cultural e espiritual. “O banho de ervas, o perfume, o atrativo… tudo isso faz parte da nossa história. Mostrar isso às pessoas é como compartilhar um pouco da alma do Pará”, explica Maria.

Josiane complementa: “Estamos cuidando da saúde física e espiritual das pessoas, mantendo viva uma tradição que atravessa gerações. É um legado que queremos passar adiante”.

O olhar do visitante

Quem também sente a força da tradição é Raiane Lima, carioca, que visita Belém com frequência e não deixa de passar pelo Ver-o-Peso. “Visitar Belém e não comer peixe e não comprar um banho de cheiro é como se não tivesse vindo”, afirma.

Erveira Maria dos Anjos Paixão e a turista Raiane Lima (Foto: Igor Mota | O Liberal)

Ela conta que aprendeu a tradição ainda no Rio de Janeiro, por influência da família, e mantém o costume: “Banho de cheiro, eu só ando com ele. Está até hoje na minha bolsa em casa. É algo que me acompanha e faz parte da minha fé”.

Raiane reforça a importância de divulgar e conhecer a cultura local: “Quando alguém vem a Belém, sempre indico conhecer um banho de cheiro, comprar os óleos e sentir os aromas do mercado. É uma experiência que faz parte da identidade do estado”.

Preservando a cultura paraense

O título de Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Pará reforça a importância de preservar e divulgar tradições populares que atravessam gerações. Para Maria, Márcia e Josiane, essa visibilidade é também uma oportunidade de mostrar para a sociedade a riqueza da cultura local.

No coração do Ver-o-Peso, entre aromas e cores, as erveiras seguem com sua missão: cuidar da saúde física e espiritual dos clientes e manter viva uma tradição que é patrimônio do Pará.