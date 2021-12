Seurb monta força-tarefa para fiscalizar carteira de vacinação e delitos em Belém

A fiscalização do cumprimento pela população do Decreto Estadual 2.044, de 3 de dezembro de 2021, que instituiu a política de incentivo à vacinação contra a covid-19 e, também, o ordenamento de vendedores ambulantes em espaços públicos neste mês de dezembro serão feitos por uma força-tarefa da Coordenação de Organização Pública da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), com base no Código de Posturas do Município. A Organização Pública integra o Sistema Municipal de Segurança Pública e é formada por um núcleo de inteligência e equipes externas de ação.

“Nós fazemos parte da operação “Tolerância Zero”, que é uma ação integrada por todos os órgãos de segurança paraense, visando coibir o já tradicional aumento de casos de delitos, crimes e violência no final do ano”, explica o coordenador da Organização Pública, Rafael Braga.

Com base em dados estatísticos, Rafael Braga destaca que a participação da Coordenação se dá na manutenção do ordenamento dos ambulantes, e, também na fiscalização do cumprimento do Decreto Estadual 2.044 de 03 de dezembro de 2021, que instituiu a política de incentivo à vacinação contra a convid19 e revoga o Decreto Estadual Nº 800 de maio de 2020. Ou seja, caberá ao membro da Organização Pública fiscalizar se os estabelecimentos, listados no decreto, estão exigindo a carteira de vacinação dos frequentadores e usuários.

Braga assegura que fiscais da Organização Pública estão qualificados para contribuir, intervindo como mediadores, quando e se houver conflito com a população por causa da exigência do comprovante de vacinação contra a covid-19. "Nós já estávamos dando essa contribuição nos estádios durante os últimos jogos. Agora com o decreto, vamos intensificar em bares, restaurantes, praças de alimentação e outros locais para garantir o cumprimento do decreto estadual de incentivo à vacinação contra a covid-19. Mas tudo com muito diálogo”, acentua.

A organização dos ambulantes em estádios e outros eventos esportivos é outro ponto importante da Organização Pública no mês de dezembro. “Antes, o entorno dos estádios que ficam no bairro do Marco, virava uma bagunça que invariavelmente terminava em confusão e, infelizmente, em violência. Isso gerava uma série prejuízos para os moradores desses locais. A partir de estudos e observação, montamos a estratégia de chegar bem antes ao local e organizar esses ambulantes, por meio do diálogo. Com base no bom senso, perceberam que com organização todos ganham”, afirma Rafael Braga.

Ir e vir

Como de praxe, nesta época do ano, eleva-se a presença de ambulantes nas calçadas de Belém. Daí porque a Organização Pública intensificará a fiscalização nesses locais, a fim de garantir o direito de ir e vir dos cidadãos, como ressalta o coordenador do órgão. A Organização Pública realização ações em pontos críticos, como a área em frente a um shopping center na travessa Padre Eutíquio. "Nós compreendemos o momento econômico difícil, com altos índices de desemprego, mas temos que fazer cumprir o Código de Posturas e garantir as calçadas para os cidadãos. Por isso, a partir de estudos e negociação, transferimos os ambulantes para a Rua dos 48, onde podem fazer suas vendas tranquilamente sem comprometer o direito de ir e vir da população de Belém”, esclarece o coordenador da OP.

Denúncias sobre poluição visual e desrespeito ao Código de Posturas do Município podem ser feitas na sede da Ordem Pública, no primeiro andar da Aldeia Amazônica, no bairro da Pedreira, ou pelo WhatsApp (91) 98488-4200, como repassa a Organização Pública.