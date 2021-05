Setransbel reforça que ajuizou ação para garantir 100% da frota

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel) informa que ajuizou uma ação cautelar para garantir 100% da frota circulante em Belém, Ananindeua e Marituba, por força da ameaça de greve dos sindicatos profissionais. Na porta de garagens, policiais militares tentam fazer a liberação de veículos.

"Na tarde desta quarta-feira (26), o juiz convocado do Tribunal do Trabalho, Antônio Oldemar Coelho dos Santos, concedeu liminar que considera a necessidade de levar em conta o momento atual de pandemia e a impossibilidade de paralisação total do serviço essencial. A decisão determina que os rodoviários garantam, em caso de greve, a circulação de 80% da frota de ônibus em Belém, Marituba e Ananindeua, sob pena de aplicação de multa de 150 mil por dia", diz nota do Setransbel. Porém, nas ruas, é possível ver que isso não está sendo cumprido.

Sem ônibus nas ruas, paradas ficam lotadas (Thiago Gomes / O Liberal)

Ainda na nota, o sindicato empresarial aponta que "...Mesmo assim, há o descumprimento da ordem judicial por parte dos rodoviários, que, desde o início desta manhã, bloqueiam as saídas dos ônibus das garagens e ameaçam quem quer trabalhar. Neste momento [manhã desta quinta-feira, 27], apenas 31 ônibus estão em circulação, total que não atende à demanda, gera aglomeração e prejuízos para quem mais precisa".