Setembro Verde: mobilização no Parque do Utinga, neste domingo, incentiva doação de órgãos

Com o objetivo de chamar a atenção da sociedade para a doação de órgãos e tecidos, a equipe da Central Estadual de Transplantes (CET), vinculada à Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), e a Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará (FSCMPA) farão, neste domingo (14), uma ampla mobilização pela campanha "Setembro Verde".

A atividade conta com a participação de apoiadores, entre os quais Hemopa e Sesma, e vai ocorrer no Parque Estadual Utinga, em Belém. A programação contará com uma caminhada pela doação de órgãos e dinâmicas com o público, sobre os mitos e as verdades sobre o tema. Também vai haver distribuição de materiais educativos, atividades lúdicas e a presença do Zé Gotinha.

A CET ressalta que a iniciativa se destina a reforçar a importância do gesto de doação com mais informações que possam esclarecer e sensibilizar a sociedade em favor da solidariedade e, assim, elevar os índices de doação e transplantes de órgãos e tecidos no Pará.

Serviço:

Campanha Setembro Verde

Data: Domingo (14)

Horário: de 7 às 11h30

Local: Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna, em Belém

Endereço: Avenida João Paulo II, s/n, no bairro Curió-Utinga