Setembro Amarelo: colaboradores do Grupo Liberal participam de palestra sobre inteligência emocional

O Grupo Liberal realizou, nesta sexta-feira (20), mais uma atividade como parte da programação do “Setembro Amarelo”, mês dedicado a reforçar os cuidados com a saúde mental. A psicóloga Ursula Siqueira proferiu palestra com o tema “Inteligência emocional no trabalho", no auditório bloco B, do jornal O Liberal.

Cientista comportamental e professora de Psicologia também, Ursula Siqueira disse que, nas palestras sobre o "Setembro Amarelo", gosta de apresentar estratégias para que as pessoas consigam de forma autônoma, no seu dia a dia, promover mudanças relacionadas à saúde mental. “Eu conversei com eles (colaboradores) hoje sobre como os pensamentos que a gente tem afetam a nossa saúde e os nossos comportamentos, e como é que a gente pode identificar isso e como modificar isso no nosso dia a dia”, contou.

De modo geral, explicou, é uma questão bem mais profunda que é trabalhada na Psicoterapia. “Um longo processo. Mas, ao menos, ter esse conhecimento muitas vezes já gera algum tipo de mudança. E, na minha concepção, é isso que é o mais importante de momentos como esse gerar”, afirmou.

“A aceitação das próprias emoções, como é que eu lido com momentos em que eu tô me sentindo mais ansioso, mais estressado, mais triste, porque a gente acaba olhando para as emoções como algo ruim. Mas, na verdade, é trabalhar esse aspecto de que toda emoção tem uma função e que tá tudo bem eu entrar em contato com ela. Mas, na teoria, é muito fácil a gente dizer isso. Então trazer a prática de como de fato eu entro em contato com uma emoção afinal de contas é sempre muito importante”, disse a psicóloga Ursula Siqueira.

Everton Gomes trabalha no setor de Contabilidade do jornal e participou do evento. “Foi muito boa a palestra. A questão da saúde mental é muito importante”, disse. “Eu refleti como a parte familiar influencia no nosso convívio, dentro da área de trabalho, de relacionamentos interpessoais. É muito bom se entender como pessoa e isso ajuda muito a refletir”, afirmou.

Confira a programação

A programação realizada pelo Grupo Liberal começou dia 19, quinta-feira, e se estenderá até o próximo dia 27.

Dia 19: Massoterapia, no auditório do bloco B, do jornal O Liberal, das 14h30 às 16h30.

Dia 20: palestra com psicóloga Ursula Siqueira, com o tema “Inteligência emocional no trabalho, no auditório bloco B, do jornal O Liberal.

Dia 26: Massoterapia, no auditório da TV Liberal, de 14h30 às 16h30

Dia 27: palestra com psicóloga Ursula Siqueira, com o tema “Inteligência emocional no trabalho, no auditório da TV Liberal, às 10h30