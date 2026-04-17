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Sespa apura informações sobre morte de homem por infecção de fezes de garça em Belém

O caso teve grande repercussão nas redes sociais e gerou medo entre moradores

O Liberal
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Sespa apura informações sobre morte de homem por infecção de fezes de garça em Belém. (Foto: Arquivo / Ary Souza / O Liberal)

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) informou que está apurando as informações sobre a suposta morte de um homem que contraiu uma infecção após ter contato com fezes de ave na Praça Batista Campos, em Belém. O caso ganhou grande repercussão nas redes sociais e gerou medo entre moradores e frequentadores do espaço, que é um dos cartões postais da capital paraense.

Em nota, a Sespa informou que, até o momento, não houve notificação oficial do caso. “A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) informa que, até o momento, não foi formalmente notificada. A Sespa irá apurar as informações junto às unidades de saúde envolvidas, a fim de verificar a procedência do caso e adotar as medidas cabíveis”, declarou.

Apesar da ampla circulação do relato nas redes sociais, não há confirmação oficial sobre o caso. Até o momento, nenhum familiar da suposta vítima se apresentou e não há registro formal junto aos órgãos de saúde.

As informações sobre o caso dão conta de que um homem, identificado apenas como um fisioterapeuta de 53 anos, teria sido atingido na cabeça por fezes de uma garça enquanto passava pela praça. Dias depois, ele teria apresentado sintomas como dores de cabeça intensas, cansaço e mal-estar. O quadro teria evoluído ao longo dos meses, afetando pulmões e cérebro.

Ainda de acordo com essas informações, a infecção estaria relacionada ao fungo Criptococose, causado pelo micro-organismo Cryptococcus, frequentemente associado a fezes de aves. O suposto paciente teria passado por tratamento intensivo, incluindo procedimentos para retirada de líquido do cérebro, mas não resistiu.

Cuidados

Especialistas, no entanto, reforçam que a forma de contágio não ocorre da maneira como vem sendo divulgada. O infectologista Lourival Marsola explicou que o risco não está no contato direto com fezes.

“Não é a garça. Nunca foi. O risco real não é cair fezes em você. O problema é o ambiente contaminado, com acúmulo de fezes de aves que, ao secarem, podem liberar fungos como o Cryptococcus no ar. A infecção acontece por inalação, podendo atingir pulmões e, nos casos mais graves, o cérebro”, afirmou.

Contaminação

O especialista destacou que o fungo é relativamente comum e pode causar quadros graves. “Não é porque as fezes caem na gente que a pessoa vai adquirir o fungo. Ele é adquirido principalmente pela inalação de partículas presentes no ar, vindas de fezes ressecadas. Quando inaladas, essas partículas podem atingir os pulmões e, em casos mais graves, o cérebro, causando uma meningite de evolução arrastada”, explicou.

Segundo ele, não há vacina para prevenir esse tipo de infecção. “A melhor forma de prevenção é evitar locais com grande concentração de aves. Se não for possível, o ideal é utilizar máscara para reduzir o risco de inalação dessas partículas”, orientou.

Enquanto o caso segue sem confirmação oficial, autoridades de saúde devem investigar as informações para esclarecer se houve, de fato, um registro relacionado à doença na capital paraense.

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Belém
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