Sesma recomenda suspensão das aulas presenciais em escola particular em Belém

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), por meio do seu Departamento de Vigilância à Saúde, enviou, na última segunda-feira (23), um ofício à direção do Colégio Marista Nossa Senhora de Nazaré recomendando a suspensão das atividades presenciais por 14 dias, após vários alunos terem testado positivo para a covid-19. Nesta quarta-feira (25), a direção da escola afirmou que vai seguir todas as recomendações.

De acordo com a Sesma, também foi recomendada a desinfecção das instalações da unidade de ensino e a formação de uma equipe de profissionais composta por enfermeiros e técnicos de enfermagem, para trabalhar em conjunto com os técnicos do município no restreio de possíveis novos casos da doença causada pelo novo coronavírus.

Outra recomendação da Sesma é que o colégio emita um comunicado para o isolamento social por dez dias dos casos confirmados e por 14 dias dos familiares que tiveram contatos domiciliares, além da comunicação imediata à escola do surgimento de novas ocorrências.

No ofício à instituição, também é recomendada a participação no projeto Guardiões, em fase de implantação na rede municipal de ensino, sob coordenação do Departamento de Vigilância à Saúde.

Ainda segundo a secretaria, algumas medidas – como a suspensão das atividades presenciais – já foram tomadas. Outras, como a participação no projeto Guardiões, serão acatadas, já que, para a direção da escola, a ação se soma à rotina sanitária e pedagógica que visa atender aos princípios de prevenção à covid-19.

“Diante dos casos constatados e monitorados no segmento do ensino fundamental e como medida preventiva, informamos que as aulas serão suspensas por 14 dias, a partir do dia 26 de agosto até o dia 8 de setembro”, diz o documento enviado ao município.

As aulas no ensino médio também foram suspensas por 14 dias, assim que o primeiro caso foi comunicado à instituição, no dia 18 de agosto. A escola informou, também, que faz continuamente a desinfecção de todos os espaços e que dispõe de profissionais da saúde para fazer o monitoramento contínuo e interno dos casos suspeitos de Covid-19.