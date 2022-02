Sesan vai intensificar dragagem e limpeza dos canais para minimizar alagamentos em Belém

A Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) vai intensificar a dragagem e a limpeza dos canais de Belém, para diminuir o impacto dos alagamentos. O anúncio foi feito pela secretária da Sesan, Ivanise Gasparim. Esse trabalho foi realizado em 2021. “Vamos construir os ecopontos na cidade, para diminuirmos os pontos críticos de entulho”, afirmou.

A secretária disse que a Sesan também vai iniciar a intervenção na Bacia do Mata Fome. “Já iniciamos a macrodrenagem através do Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova (Promaben) no canal de descarga da Caripunas. E vamos iniciar também, com recursos do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), a manutenção da Bacia do Una”, afirmou.

VEJA MAIS

Ivanise também falou sobre o concurso nacional que a Prefeitura fará para construir o parque ambiental do igarapé do São Joaquim. “É uma obra importantíssima porque ela abrangue mais de 20 bairros da cidade, bairros de periferia, implementando aquilo que nós prometemos de inversão de pripridades para a cidade”, disse. Entre esses bairros estão Sacramenta e Barreiro.

O lançamento do edital para o concurso Parque Igarapé São Joaquim na Bacia do Una foi realizado no dia 13 de janeiro, no auditório da Companhia de Desenvolvimento e Administração de Áreas Metropolitanas de Belém (Codem), como parte das comemorações aos 406 de fundação da capital.

O concurso é promovido pela Prefeitura de Belém, por meio da Sesan, Direção Nacional do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB), e visa escolher o melhor projeto de arquitetos e urbanistas de todo o Brasil, de forma democrática, como ressaltou o prefeito Edmilson Rodrigues. As inscrições podem ser feitas do dia 13 de janeiro até o dia 27 de fevereiro. O resultado final do concurso será no dia 16 de março. Para se inscrever é necessário acessar este site.