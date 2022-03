Servidores da Cosanpa liberam via após agendarem negociação

Uma manifestação de servidores da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) interditou a avenida José Bonifácio, entre as avenidas Magalhães Barata e José Malcher, por cerca de três horas, ao longo da manhã desta segunda-feira (14). Segundo o Sindicato dos Urbanitários, que representa os trabalhadores do órgão, a categoria reivindica reajuste sobre o salário e o ticket alimentação, cujo prazo para reajuste venceu em novembro de 2021.

Com a manifestação, os servidores conseguiram agendar uma reunião, às 17h de hoje, na Casa Civil da Governadoria do Estado para uma rodada de negociações entre a presidência da Cosanpa e o sindicato.

Por volta do meio-dia, a avenida José Bonifácio foi liberada e o trânsito no local voltou a fluir normalmente.