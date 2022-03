Manifestação de servidores da Cosanpa interdita avenida José Bonifácio nesta segunda (14/03)

Uma manifestação de servidores da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), na manhã desta segunda-feira (14), interditou a avenida José Bonifácio, entre as avenidas Magalhães Barata e José Malcher. O Sindicato dos Urbanitários, que representa os trabalhadores do órgão, aguarda novas negociações com a categoria.

Em nota, a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) informou que "...todos os serviços prestados pela Cosanpa estão funcionando normalmente nesta segunda-feira (14). A Companhia ressalta ainda que já está em estudo a solicitação do Sindicato dos Urbanitários do Pará e que será marcada uma nova reunião entre Sindicato e diretoria da Cosanpa".

Motoristas devem evitar o perímetro e buscar rotas alternativas enquanto a manifestação seguir.