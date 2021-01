Servidores contratados cobram pagamentos da Prefeitura de Santa Maria

Servidores contratados dos setores da Educação e da Saúde cobraram da Prefeitura de Santa Maria do Pará, na Região Metropolitana de Belém, o pagamento de salários atrasados. Nesta quinta-feira (28), eles fizeram um protesto em frente à sede do executivo municipal para reivindicar a quitação do débito pela atual gestão.

Um dos integrantes do movimento que preferiu não se identificar informou que o pagamento do salário de dezembro e do 13º salário devido aos servidores do setor de Educação ainda estava pendente. Já com relação aos contratados para a área da Saúde, a pendência era referente ao pagamento do salário de dezembro.

Os manifestantes foram recebidos pelo prefeito Alcir Costa, eleito no último pleito. E, segundo integrantes da comissão formada para dialogar com a Prefeitura, ele teria informado que a gestão não dispõe de recursos financeiros neste momento inicial, visto que muita coisa ainda está sendo revista, incluindo os contratos e as dívidas da gestão anterior.

Uma alternativa proposta seria o pagamento parcelado dos débitos aos servidores da área educacional, enquanto a administração municipal busca uma saída para pagar os demais contratados.

Procurada pela Redação Integrada O Liberal, a Prefeitura de Santa Maria do Pará comunicou, por meio de nota, que "a atual gestão, por intermédio de sua assessorias Jurídica e Contábil, e após reunir com o Ministério Público do Estado, deliberou tanto com o quadro efetivo de servidores como dos concursados convocados pela gestão anterior, que fará um acordo para o pagamento do mês de dezembro pendente com os efetivos. Além disso, também se comprometeu a fazer a convocação e lotação gradual dos concursados, obedecendo a necessidade do Município".

No que concerne aos servidores temporários, contratados do mandato anterior, que estão com pagamento referente ao mês de dezembro e parte do 13º salário pendentes, a prefeitura já estaria viabilizando o pagamento. Entretanto, espera a proposta de Acordo de uma Comissão formada pelos ex-servidores, "que mencionará a ordem de prioridade para futuro pagamento, quando as contas públicas municipais estiverem minimamente saneadas".

A atual gestão informa ter recebido débitos com folha de pagamento e uma receita pública insuficiente para pagamento de pessoal.