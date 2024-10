Belém: Saiba como ter acesso a serviços de saúde bucal gratuitos

O Centro Saúde Escola do Marco (CSE Marco), unidade de ensino e assistência, vinculada ao Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) da Universidade do Estado do Pará (Uepa), oferece serviços de atenção básica e de especialidades, contando com uma equipe multiprofissional. Incluindo, entre estes, profissionais dentistas. Em celebração ao dia 25 de outubro, dedicado a homenagear os dentistas, o CCBS destaca o compromisso da instituição em garantir o direito ao atendimento público de saúde bucal, oferecendo serviço odontológico gratuito à população. Saiba como ter acesso aos serviços.

Os dentistas atendem adultos e crianças, usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), além de incluir atendimento para pessoas com deficiência (PcD), através do encaminhamento feito pela Unidade de Ensino e Assistência em Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Ueafto). A equipe é formada por uma dentista coordenadora, cinco dentistas que atendem adultos e duas que atendem crianças.

Além de pacientes de Belém, também são atendidos pacientes da Região Metropolitana vindos de municípios como Ananindeua e Marituba, entre outros.

Serviços odontológicos oferecidos

Consulta;

Aplicação de selante por dente;

Aplicação tópica de flúor;

Evidenciação de placa bacteriana;

Restauração de dente;

Raspagem, alisamento e polimento supragengival e subgengival;

Atividade educativa;

Retirada de pontos;

Exodontias;

Profilaxia.

Documentos necessários

Para ter acesso aos serviços odontológicos e solicitar atendimento, é necessária apresentação de documento de identificação oficial com foto, como o RG com CPF, comprovante de residência, cartão SUS e solicitar ficha na recepção da unidade. A marcação é feita direto no Centro Saúde Escola, na recepção/arquivo, por demanda espontânea.

Onde e quando é realizado o atendimento

O horário de atendimento no CSE-Marco é das 7h às 18h, de segunda a sexta-feira. O CCBS/Campus II da Uepa fica localizado na Travessa Perebebuí, 2623, bairro do Marco, em Belém.

Conheça o centro de odontologia

O serviço de odontologia existe há 41 anos no Centro Escola e de setembro de 2023 até agosto de 2024, foram realizados cerca de 2 mil atendimentos, dentre estes está o de dona Graça Sales, 51 anos, que relatou a eficiência e rapidez na sua primeira consulta. “Quem me indicou o serviço de dentista do CCBS foi a minha cunhada e o atendimento foi ótimo, eu pude fazer um procedimento e a limpeza (profilaxia), a doutora foi atenciosa e prática, suprindo minha necessidade. Vou voltar sempre!”.

Para a dentista e coordenadora de odontologia, Ana Claudia Bragança, trabalhar como servidora há 16 anos no serviço de odontologia da Uepa é gratificante "Para mim, servir a população é um grande prazer, pois ajudar as pessoas não apenas prevenindo e controlando doenças e problemas bucais, mas principalmente melhorando a saúde geral e a qualidade de vida, elevando a autoestima, ampliando as oportunidades e colaborando com a reinserção das pessoas na sociedade, é ter a cada dia mais certeza da escolha da profissão certa para a vida. Servir e ajudar pessoas é nossa missão como servidores", conclui.