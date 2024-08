Saúde bucal: saiba onde encontrar atendimento odontológico gratuito em Belém

Até maio deste ano, o Pará recebeu R$5,9 milhões de investimento do programa Brasil Sorridente para ações em saúde bucal e de atendimento à população nas unidades de saúde. O Estado também totalizou 1.083 equipes para atuar nessa área, ainda de acordo com a pasta. Já em 2022, esse recurso era de R$ 3,08 milhões com 929 equipes. Em Belém, uma das referências para atendimento é no Centro de Especialidades Médicas e Odontológicas (Cemo), no bairro do Marco.

Além disso, a rede municipal de Saúde Bucal de Belém conta com 47 unidades de atendimento de Atenção Primária, distribuídas pelos oito distritos da capital, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma). O horário de atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), Estratégias Saúde da Família (ESF’s) e Casa do Idoso é das 8h às 17h. São oferecidos também serviços odontológicos nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA’s) dos Distritos Administrativos de Icoaraci (Daico) e da Sacramenta (Dasac).

A rede também conta com serviços de Média Complexidade, que são realizados nos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO’s), localizados no Distrito Administrativo de Mosqueiro e nos bairros do Guamá e da Marambaia, além do Cemo. Os serviços ofertados são todos previstos na Política Nacional de Atenção Básica: cirurgias simples, restaurações, profilaxia, raspagens, atendimento de urgência, além de ações de promoção e prevenção em saúde na comunidade.

Acesso

Para ter acesso aos serviços odontológicos, o usuário pode procurar a unidade de saúde mais próxima. Em caso de necessidade de um serviço especializado, o profissional de Atenção Básica irá fazer o encaminhamento para os CEO’s. A rede de Saúde Bucal de Belém conta, ainda, com dois Laboratórios de Próteses: um no Distrito de Mosqueiro e outro no Distrito de Belém.

Com atendimento gratuito para todas as idades, o Cemo realiza desde procedimentos simples até cirurgias, como pontua a coordenadora de saúde bucal de Belém, Ceci Baker. ”Temos, basicamente, os serviços voltados para odontologia, que é o tratamento de canal, a endodontia. E ainda, a periodontia, que são os serviços voltados para o tratamento da gengiva. Temos a cirurgia oral menor, que é principalmente a retirada de sisos e de dentes muitas vezes difíceis”, explica.

“Além disso, também contamos com um serviço de ortodontia preventiva e interceptativa. Nesses casos, colocamos alguns aparelhinhos nas crianças para prevenir, futuramente, o uso de aparelho fixo. E também vários outros serviços voltados para bebês”, completa Ceci, ao pontuar outros serviços, como o tratamento para evitar a cárie em crianças. O foco, segundo ela, é desde cedo já atuar na prevenção.

Entre os serviços com maior demanda está a prótese dentária para adultos e idosos. Ceci também destaca que existem programas de atendimento odontológico específico para crianças, idosos e pessoas com deficiência: “Contamos com um serviço de prótese dentária voltada para idosos a partir de 60 anos. Temos também atendimento de odontopediatria com foco somente nas crianças”.

Ceci Baker, coordenadora de saúde bucal de Belém (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

Ações

De acordo com a Ceci, além do atendimento nas unidades especializadas, a capital também conta com outras ações em saúde bucal, sobretudo para crianças. “Temos, ainda, o programa de saúde na escola que trabalhamos com vários dentistas nos colégios. Os dentistas vão, trabalham a parte de flúor, de escovação supervisionada e dão um kit de saúde bucal com escova de dente, creme dental e fio dental”, reforça a gestora. Ela lembra que nas unidades básicas de saúde também atuam com essas ações preventivas e equipes da Sesma também realizam visitas domiciliares.

Satisfação

A saúde bucal é uma preocupação constante da atendente de lanchonete Kassiane Farias, de 26 anos. Por usar aparelho odontológico, ela conta que os cuidados são redobrados e que conta com o atendimento do Cemo. “Eu já estou fazendo tratamento de canal. E, agora, fiz a extração do siso. Foi bem rápido [o atendimento], eu peguei um encaminhamento, tive que fazer exames antes da cirurgia. É acessível. É muito bom”, relata ela.

Kassiane Farias recebeu atendimento no Cemo na manhã de segunda-feira (12) (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

UFPA

Além do Cemo, outros locais da Grande Belém também oferecem atendimento odontológico de forma gratuita. A Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Pará (UFPA) possui uma Clínica de Odontologia, que está vinculada à rede municipal de saúde de Belém para atendimento à população encaminhada para procedimentos de atenção básica e média complexidade. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira das 8h às 12h e das 14h às 18h.

O acompanhamento dos pacientes é feito pelos discentes de graduação sob supervisão no desenvolvimento de habilidades nas clínicas odontológicas integradas do adulto e infantil. A Clínica de Odontologia é uma clínica escola e recebe pacientes encaminhados que são acolhidos pelo serviço social e entram em lista de espera para realizar a primeira consulta e receber as orientações para o atendimento. Mais informações sobre o atendimento estão na página do curso: https://ufpa.br/orgaos/clinica-de-odontologia/

Há ainda o Serviço Integrado de Diagnóstico Oral e Atendimento Odontológico a Pacientes Especiais da UFPA (Sidope) que oferece atendimentos odontológicos gratuitos, especializados e humanizados, a pacientes com alterações neuropsicomotoras e com lesões na cavidade bucal. O Sidope também é um projeto da Faculdade de Odontologia da UFPA.

Confira todos os locais para atendimento odontológico em Belém

Unidades de Atenção Primária em Belém que oferecem serviços de odontologia:

CASA DO IDOSO

ESF AEROPORTO

ESF BARREIRO II

ESF CANAL DA PIRAJÁ

ESF CARMEL NDIA

ESF CASTANHEIRA

ESF CDP

ESF COMBU

ESF FAMA

ESF MANGUEIRÃO

ESF PARAISO VERDE

ESF PARQUE GUAJARÁ

ESF QUINTA DOS PARICÁS

ESF RADIONAL

ESF RIACHO DOCE

ESF SOUZA

ESF SUCURIJUQUARA

ESF TENONÉ

UBS ÁGUAS LINDAS

UBS BAÍA DO SOL

UBS BENGUI II

UBS CABANAGEM

UBS CARANANDUBA

UBS CONDOR

UBS COTIJUBA

UBS CREMAÇÃO

UBS CURIÓ

UBS FÁTIMA

UBS GUAMÁ

UBS ICOARACI

UBS JURUNAS

UBS MAGUARI

UBS MARACAJÁ

UBS MARAMBAIA

UBS OUTEIRO

UBS PARAÍSO DOS PÁSSAROS

UBS PORTAL DA AMAZÔNIA

UBS PRATINHA

UBS PROVIDÊNCIA

UBS SACRAMENTA

UBS SATÉLITE

UBS SIDERAL

UBS TAPANÃ

UBS TAVARES BASTOS

UBS TELÉGRAFO

UBS TERRA FIRME

UBS VILA DA BARCA

Centros de Especialidades Odontológicas:

CEO Guamá

CEO Marambaia

CEO Maracajá (Mosqueiro)

Centro de Especialidades Médico e Odontológica (Cemo)

Unidades de Pronto Atendimento:

UPA Dasac- Sacramenta

UPA Daico - Icoaraci