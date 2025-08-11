Serviços de cidadania estarão disponíveis de forma gratuita nesta quarta (13) em Belém
Ação do programa “Belém Pra Todos” vai garantir acesso a serviços essenciais de documentação civil, orientação jurídica e empregabilidade
Para garantir acesso direto a serviços essenciais de documentação civil, orientação jurídica e empregabilidade, será realizada mais uma edição do “Belém Pra Todos” nesta quarta-feira (13), das 8h às 12h, no auditório da Aldeia Amazônica, na avenida Pedro Miranda, s/n, bairro da Pedreira, na capital paraense.
A ação é realizada pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria de Cidadania, Assistência Social e Direitos Humanos (Semcad), e busca facilitar a vida de quem mais precisa dos serviços, além de fortalecer a presença do poder público nos bairros.
Para ter acesso aos serviços, é preciso ter em mãos os seguintes documentos: certidão de nascimento, 2 fotos 3×4, comprovante de residência, CPF, título de eleitor (opcional), carteira de trabalho – CTPS (opcional) e NIS (opcional).
Serão ofertadas gratuitamente ações de cidadania para todos os públicos, incluindo:
– Emissão de RG
– 2ª via de certidões de nascimento, casamento e óbito
– Emissão de CPF e título de eleitor
– Geração de senha Gov.br
– Atendimento jurídico
– Cadastro no Sistema Nacional de Emprego (Sine)
*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem.
