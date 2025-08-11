Serviços de cidadania estarão disponíveis de forma gratuita nesta quarta (13) em Belém

Para garantir acesso direto a serviços essenciais de documentação civil, orientação jurídica e empregabilidade, será realizada mais uma edição do “Belém Pra Todos” nesta quarta-feira (13), das 8h às 12h, no auditório da Aldeia Amazônica, na avenida Pedro Miranda, s/n, bairro da Pedreira, na capital paraense.

A ação é realizada pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria de Cidadania, Assistência Social e Direitos Humanos (Semcad), e busca facilitar a vida de quem mais precisa dos serviços, além de fortalecer a presença do poder público nos bairros.

Para ter acesso aos serviços, é preciso ter em mãos os seguintes documentos: certidão de nascimento, 2 fotos 3×4, comprovante de residência, CPF, título de eleitor (opcional), carteira de trabalho – CTPS (opcional) e NIS (opcional).

Serão ofertadas gratuitamente ações de cidadania para todos os públicos, incluindo:

– Emissão de RG

– 2ª via de certidões de nascimento, casamento e óbito

– Emissão de CPF e título de eleitor

– Geração de senha Gov.br

– Atendimento jurídico

– Cadastro no Sistema Nacional de Emprego (Sine)

Veja a documentação necessária para os atendimentos jurídicos:

– Certidão de nascimento

– 2 fotos 3×4

– Comprovante de residência

– CPF

– Título de eleitor (opcional)

– Carteira de Trabalho – CTPS (opcional)

– NIS (opcional)

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem.