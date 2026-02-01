Serviço de vacinação em Belém ganha mais tempo e novos postos, veja onde

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), mantém até a próxima sexta-feira (06) a intensificação da vacinação em shoppings da capital, com foco na ampliação do acesso aos imunizantes pelos públicos prioritários. A ação ocorre em locais de grande circulação, para facilitar o atendimento de quem não consegue se vacinar durante o horário regular das unidades de saúde.

Atualmente, o serviço está disponível nos shoppings Bosque Grão-Pará e Pátio Belém e, a partir desta segunda-feira (02/02), passa a contar também com um novo posto no Shopping Castanheira. A ampliação da estratégia busca descentralizar o atendimento e alcançar mais pessoas aptas à vacinação.

Até o fim da semana, estão sendo ofertadas as vacinas contra a Influenza e a Covid-19, reforçando a proteção contra doenças respiratórias. A iniciativa contribui para o avanço gradual da cobertura vacinal entre os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde.

A Sesma orienta que os usuários compareçam aos pontos de vacinação com documento oficial com foto, cartão do SUS e caderneta de vacinação, se disponível, para agilizar o atendimento e garantir a atualização do esquema vacinal.

Vacinação em Belém:

Período: 02 a 06 de fevereiro

Horário: 10h às 17h

Locais: Shopping Pátio Belém

Público-alvo: Grupos prioritários