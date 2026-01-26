Belém: Vacinação contra gripe tem reforço com postos em shoppings

Belém iniciou nesta segunda-feira (26) o reforço da campanha de imunização contra a Influenza. A ação visa atingir grupos prioritários, como crianças de 6 meses a 6 anos, idosos e gestantes. Para isso, a capital instalou pontos de vacinação extras em shoppings.

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) prevê vacinar cerca de 257 mil pessoas. Os dois novos postos funcionam das 10h às 17h, no Bosque Grão-Pará, em Val-de-Cans, e no Pátio Belém, em Batista Campos. A vacinação nestes locais segue até 30 de janeiro.

A campanha geral de imunização contra a Influenza teve início em 3 de novembro de 2025 e tem previsão de encerramento em 28 de fevereiro deste ano. A coordenadora do Programa de Imunizações da Sesma, Cleise Soares, afirmou que a baixa cobertura vacinal motivou o reforço da oferta de doses.

“Temos notado que o público-alvo tem procurado muito pouco a vacina. A nossa cobertura está baixa”, disse Cleise Soares.

Ela explicou que a parceria com os shopping centers visa aumentar a possibilidade de vacinação para quem tem dificuldade de ir a uma unidade de saúde.

A coordenadora complementa que nos shoppings o atendimento é das 10h às 17h, sem intervalo, para que a população possa procurar o serviço.

Idosos aproveitam para se vacinar nos novos postos

O aposentado Ronaldo Vale, de 78 anos, aproveitou o primeiro dia nos postos extras para se vacinar. Ele mantém a carteira de vacinação atualizada, considerando-a uma forma de proteção coletiva e individual. “É fundamental cuidar da saúde”, afirmou.

Vale destaca que procura um posto de atendimento sempre que há vacinação pública. Ele também mencionou a importância de exames periódicos e hábitos saudáveis, como atividade física diária e alimentação adequada.

A aposentada Glads Marins também reforçou a vacinação, um hábito desde a infância. Ela soube da campanha pelo jornal e aproveitou a ida ao médico para se imunizar no shopping, acompanhada do marido.

“Todos os anos, eu tomo a vacina da Influenza. Quando tem a campanha da covid-19, também a gente toma. Se não fossem as vacinas, nós não estaríamos aqui”, relatou Glads.

Campanha continua em unidades básicas de saúde

A coordenadora Cleise Soares detalhou que a vacinação contra a Influenza segue normalmente nas unidades de saúde. Estes locais funcionam das 8h às 12h e das 13h às 17h.

As unidades atendem os mesmos públicos prioritários e também ofertam vacinas de rotina. Cleise ressaltou a necessidade de atenção especial aos grupos prioritários, como idosos, crianças e gestantes, devido à maior suscetibilidade a quadros graves da doença.

“Pessoas adultas sem comorbidade nenhuma não têm grande risco de internação, de certa forma. Mas há as pessoas que já têm uma fragilidade maior devido à sua condição, por ser um idoso, por ser uma criança ou por ser uma gestante. Mas também têm outros grupos, que são as pessoas que têm comorbidade”, explicou.

Cleise Soares informou que uma média de 327 mil pessoas devem ser vacinadas em Belém. Atualmente, menos de 20% do público foi imunizado.

“Estamos no nosso inverno amazônico. Esse é o momento em que as pessoas adoecem, é um momento mais crítico. A população precisa estar protegida para enfrentar esse período”, enfatizou a coordenadora sobre a importância da imunização.

Ela mencionou a maior circulação de vírus respiratórios, como a Influenza e a covid-19, durante o inverno amazônico. “As pessoas ficam mais concentradas. Quando elas ficam mais fechadas devido à chuva, a circulação do vírus está mais concentrada e as pessoas tendem a adoecer mais”, afirmou.

Cobertura vacinal da Influenza ainda é baixa em Belém

A Sesma divulgou anteriormente que a vacina contra a Influenza apresenta o cenário mais preocupante em Belém, com apenas 12,60% de cobertura.

A campanha, que começou em 3 de novembro de 2025 e vai até 28 de fevereiro deste ano, é exclusiva para os grupos prioritários, como crianças de 6 meses a 6 anos, idosos e gestantes.

A procura pela vacina segue abaixo do esperado, apesar da disponibilidade. A baixa cobertura vacinal é um problema nacional, mas na região Norte a campanha iniciou em novembro devido às condições climáticas, diferentemente de outras regiões que começaram em março.

Confira os grupos prioritários da vacinação contra Influenza

Idosos com 60 anos ou mais

Puérperas (mulheres com até 45 dias após o parto)

Povos indígenas

Profissionais das Forças Armadas

Trabalhadores da saúde

Trabalhadores dos Correios

Trabalhadores portuários

Gestantes

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade

Professores dos ensinos básico e superior

Povos quilombolas

Profissionais das forças de segurança e de salvamento

Pessoas com deficiência permanente

Caminhoneiros

Trabalhadores do transporte rodoviário coletivo urbano e de longo curso

Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (independentemente da idade)

Serviço: Pontos de vacinação extras

Intensificação da vacinação contra o vírus da influenza

Período: 26 a 30 de janeiro

26 a 30 de janeiro Horário: 10h às 17h

10h às 17h Locais: Shoppings Bosque Grão-Pará e Pátio Belém

Shoppings Bosque Grão-Pará e Pátio Belém Público-alvo: Grupos prioritários