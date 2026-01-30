Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Belém chevron right

Belém tem Dia D de vacinação contra influenza e covid-19 neste sábado (31)

A ação será das 10h às 17h e contará com postos de vacinação no 2º piso do shopping Pátio Belém e no térreo do shopping Bosque Grão-Pará

O Liberal
fonte

Imagem meramente ilustrativa (Foto: Igor Mota | O Liberal)

Belém terá um Dia D de vacinação contra influenza e covid-19 neste sábado (31), com atendimento exclusivo aos grupos prioritários. A ação será das 10h às 17h e contará com postos de vacinação no 2º piso do shopping Pátio Belém, no bairro de Batista Campos, e no térreo do shopping Bosque Grão-Pará, no bairro de Val-de-Cans.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), o foco é facilitar o acesso aos imunizantes em locais de grande circulação de pessoas e ampliar a cobertura vacinal, que apresenta crescimento gradual, porém ainda tímido, entre os públicos prioritários.

Reforço

Nesta semana, Belém iniciou o reforço da campanha de imunização contra a Influenza na segunda-feira (26) para grupos prioritários - como crianças de 6 meses a 6 anos, idosos e gestantes - , com pontos de vacinação extras instalados nos shopping centers da capital. A meta, Sesma, é vacinar cerca de 257 mil pessoas.

As ações vêm sendo realizadas em meio à tímida imunização na capital. Anteriormente, a Sesma divulgou que, entre os imunizantes com menor cobertura em Belém, a vacina contra a influenza apresenta o cenário mais preocupante, com apenas 12,60% de cobertura. A campanha, iniciada no dia 3 de novembro de 2025, segue até 28 de fevereiro deste ano e é direcionada exclusivamente aos grupos prioritários, como crianças de 6 meses a 6 anos, idosos e gestantes.

A baixa cobertura vacinal contra a influenza ocorre em todo o Brasil. No entanto, na região Norte, a campanha começou em novembro, em função das condições climáticas, enquanto nas demais regiões se iniciou em março.

