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Com prolongamento e duplicação, nova Rua da Marinha, em Belém, será entregue nesta quinta-feira (19)

Obra contou com investimento superior a R$ 242 milhões, em parceria entre o Governo do Pará e o BNDES, e deve beneficiar diretamente mais de 200 mil pessoas na capital paraense

O Liberal
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Governo do Pará entrega a Nova Rua da Marinha, em Belém (Foto:Foto: Alexandre Costa | Ag. Pará)

A nova rua da Marinha, no bairro da Marambaia, será entregue nesta quinta-feira (19), em Belém, com o prolongamento e a duplicação da via. Com a obra, a via passa a contar com duas pistas de mão dupla, com três faixas cada, além de canteiro central, que recebeu o plantio de cerca de 260 árvores, playground, academia ao ar livre, ciclofaixa e novas redes de drenagem e calçadas, atendendo às normas de acessibilidade.

O prolongamento e duplicação da Nova Rua da Marinha faz parte do pacote de obras da Conferência Mundial sobre Mudanças Climáticas (CO P30). A via interligará as avenidas Augusto Montenegro e Centenário, criando um novo eixo estratégico de tráfego para a Região Metropolitana de Belém.

A nova avenida tem quase 3,4 quilômetros de extensão. Após a intervenção realizada pela Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), o objetivo é reduzir congestionamentos, aumentando a segurança viária. Com a obra, estima-se que a via absorva um volume superior a 20 mil veículos por dia.

 

A obra deve beneficiar diretamente mais de 200 mil pessoas e recebeu investimento superior a R$ 242 milhões, por meio de uma parceria entre o Governo do Pará e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Durante a execução, o projeto também gerou cerca de 300 empregos diretos.

 

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