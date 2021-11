Serviço 192 do Samu volta a funcionar normalmente em Belém

A Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) informou, na tarde desta quinta-feira (25), que os telefones do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) voltaram a funcionar normalmente, pelo número 192.

Uma pane elétrica ocorrida na manhã desta quinta-feira (25), seguida de um princípio de incêndio na sede do órgão, localizada à travessa Castelo Branco, no bairro de Fátima, em Belém. O incêndio foi controlado, mas o serviço via 192 chegou a ficar fora do ar por algumas horas.

“A Equatorial Energia, o Corpo de Bombeiros e o setor de infraestrutura da Sesma foram acionados e resolveram o problema. O serviço 192 já foi reestabelecido e está funcionando normalmente”, garantiu a Sesma, por meio de nota.