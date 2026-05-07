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Senac oferta 500 vagas gratuitas em cursos profissionalizantes durante a Semana S no Pará

Cursos gratuitos em áreas como tecnologia, saúde e gastronomia serão ofertados durante o evento em Belém

Thaline Silva*

O Senac vai ofertar 500 vagas gratuitas em cursos de qualificação e aperfeiçoamento profissional durante a Semana S 2026, evento promovido pelo Sistema Comércio nos dias 15 e 16 de maio, em Belém. As inscrições para as capacitações serão realizadas presencialmente nas unidades da instituição na capital paraense.

De acordo com o Senac, os cursos abrangem áreas como tecnologia, gastronomia, turismo, saúde, fotografia, segurança, comércio e gestão. Entre as opções disponíveis estão Assistência de Enfermagem Materno-Infantil, Copeiro Hospitalar, Porteiro e Vigia, Empreendedorismo Digital, Preparo de Salgados, Chapista, Modelagem e Impressão 3D e Introdução à Robótica.

image(Divulgação)

Além das vagas gratuitas, a instituição também participará da programação da Semana S com mais de 280 atividades educacionais abertas ao público, incluindo oficinas, palestras, experiências imersivas e atividades práticas voltadas à inovação e desenvolvimento profissional.

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Inscrições e documentação

Os interessados devem realizar inscrição prévia na plataforma oficial da Semana S. Já as inscrições para os cursos gratuitos acontecerão presencialmente nos dias 15 e 16 de maio, nas unidades do Senac em Belém, mediante apresentação de RG, CPF e comprovante de residência.

A participação nas atividades da Semana S é gratuita, mas os organizadores solicitam a doação de 1 kg de alimento não perecível no dia do evento. Os itens arrecadados serão destinados ao programa Sesc Mesa Brasil, voltado ao combate à fome e ao desperdício de alimentos.

Programação em Belém

A Semana S é uma iniciativa nacional realizada simultaneamente em várias cidades brasileiras. Em Belém, as atividades ocorrerão no Senac CEP Belém, Senac CEP Papaléo, Sesc Doca, Sesc Teatro Casa Isaura Campos e na Praça Waldemar Henrique.

Segundo os organizadores, a programação da edição paraense reúne mais de 400 atividades promovidas pela Fecomércio Pará, Sesc e Senac nas áreas de educação, cultura, tecnologia, lazer, saúde, gastronomia e qualificação profissional. Entre as atrações confirmadas está um show gratuito da Pabllo Vittar, na Praça Waldemar Henrique.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

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