Semob registra mais de 28 mil autuações no mês passado, em Belém

A Superintendência Executiva de Mobilidade (Semob) registrou e processou 28.175 autuações em janeiro deste ano em Belém. Comparado ao mesmo período de 2024, quando foram contabilizadas 20.370 infrações, houve um aumento de 38,32%. Entre as autuações mais frequentes, destacam-se 744 registros de motociclistas sem capacete, 443 casos de condutores transportando passageiros sem capacete e 293 infrações por conversão em local proibido.

Esses números refletem as ocorrências oficiais registradas pela Semob, a partir da atuação dos agentes de trânsito. No entanto, é importante ressaltar que as pessoas autuadas têm o pleno direito de defesa, podendo recorrer das infrações e apresentar justificativas ou argumentos para a anulação das autuações, conforme previsto pela legislação de trânsito vigente.

Áreas de fluxo

A atuação da Semob está concentrada, principalmente, nas áreas de maior fluxo da cidade, com ações para coibir infrações que dificultam a mobilidade urbana e comprometem a segurança viária. Um exemplo claro dessa fiscalização ocorreu no último dia 31 de janeiro, em frente a uma escola na avenida Augusto Montenegro, onde, em apenas uma hora, 42 condutores foram autuados por "transitar em via exclusiva" e "avanço de sinal vermelho".

As operações em áreas movimentadas serão constantes, visando garantir a fluidez e, principalmente, a segurança de todos. "Essas operações serão frequentes, com os agentes presentes nos horários de maior fluxo para evitar filas duplas e outras infrações graves que colocam em risco pedestres, ciclistas e motoristas. O trânsito só se torna seguro com ações permanentes", destacou Luciano Oliveira, titular da Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (SEGBEL).

O reflexo positivo da presença dos agentes também é confirmado nos números, uma vez que algumas ocorrências apresentaram diminuição considerável. Por exemplo, a infração “estacionar sobre ciclovia ou ciclofaixa” teve apenas oito registros, contra 44 do ano passado, representando uma queda de 82% desse tipo de ocorrência.

A Semob também reforça a importância da participação da população, que pode denunciar infrações e contribuir para a fiscalização, especialmente em locais onde condutores se aproveitam da ausência de agentes para cometer infrações. "Temos um canal aberto com a população, recebemos as denúncias e enviamos os agentes para coibir essas irregularidades, afinal, essa é a missão da Semob", afirmou Erick Miranda, diretor de Trânsito da Superintendência.

Além da fiscalização, os agentes da Semob também atuam na orientação e organização do trânsito em situações emergenciais, como poda ou supressão de árvores, obras públicas, acidentes e grandes eventos. Um exemplo foi a atuação durante a Supercopa Rei, realizada no último dia 2 de fevereiro, entre Flamengo e Botafogo, quando um efetivo foi mobilizado para garantir a segurança e fluidez do trânsito, permitindo a chegada e saída dos torcedores com tranquilidade.

Outro ponto de destaque na atuação da Semob é o trabalho de sinalização viária. Em janeiro, teve início um planejamento estratégico para a renovação da sinalização horizontal, incluindo faixas de pedestres nas avenidas Augusto Montenegro e Brigadeiro Protásio. Esta iniciativa faz parte de um plano maior, que contempla a requalificação de vias de grande circulação, como as avenidas Tavares Bastos e Perimetral, que já possuem estudos técnicos para intervenções futuras.

"Cuidar do trânsito é cuidar da segurança pública. Sem fiscalização e organização, o trânsito se torna perigoso. Nosso compromisso é manter essas ações de forma permanente, garantindo vias mais seguras e organizadas para todos", concluiu Luciano Oliveira, titular da SEGBEL.