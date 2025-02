Semob multa 42 condutores em uma hora de operação em áreas escolares de Belém

Na manhã desta sexta-feira (31), a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob) de Belém realizou uma operação de fiscalização na avenida Augusto Montenegro, no bairro Parque Verde, com o intuito de combater a prática de filas duplas e outras infrações que afetam a circulação de veículos, especialmente nas proximidades de instituições de ensino.

Segundo o órgão, a ação focou principalmente na obstrução do tráfego causada pelas filas formadas por pais que deixam e buscam seus filhos nas escolas da região. Além disso, os agentes da Semob também investigaram infrações cometidas por motociclistas, como o tráfego em contramão, o avanço de sinais vermelhos e a circulação sobre as calçadas, com base em denúncias feitas pela comunidade local.

Durante a operação, foram registradas 42 autuações, com destaque para as infrações de "transitar em via de trânsito exclusivo" e "avanço de sinal vermelho", ambas consideradas gravíssimas, o que resulta em multa de R$ 293,47 e a soma de 7 pontos na carteira de habilitação dos infratores.

A ação teve como objetivo promover um trânsito mais organizado e seguro, principalmente para os pedestres, em áreas de grande circulação de crianças, como as regiões próximas às escolas. Segundo o diretor de Trânsito da Semob, Erick Miranda, a fiscalização visa coibir as infrações constantes, como o desrespeito à sinalização semafórica e às faixas de pedestres, para garantir a segurança de alunos e transeuntes.

"Apesar de haver sinalização adequada na área, alguns condutores insistem em desrespeitar as normas de trânsito. A operação continuará focada na área da faixa de pedestres, visando a segurança de alunos e outros moradores locais", afirmou Miranda.

A Semob informou que planeja dar continuidade ao trabalho de fiscalização em áreas escolares de Belém, com especial atenção às localidades que apresentam grande fluxo de veículos e a formação de filas duplas, um dos principais fatores que causam engarrafamentos e dificultam a mobilidade urbana.

O secretário de Segurança e Ordem Pública, Luciano Oliveira, ressaltou que além da fiscalização, a ação da Semob incluirá também campanhas educativas para sensibilizar motoristas e motociclistas sobre a importância de respeitar as normas de trânsito. "Nosso objetivo é promover um ambiente mais seguro e organizado para todos, evitando infrações e melhorando a fluidez do tráfego nas áreas mais afetadas", concluiu.