Semana Santa: mesmo com chuva, fiéis acompanham Santa Missa de Domingo de Ramos em Belém

A Semana Santa inicia, neste domingo (24), com o Domingo de Ramos, em memória à entrada de Jesus em Jerusalém montado em um jumentinho – o símbolo da humildade – e aclamado pelo povo simples, que o acolhia com seus ramos de oliveiras e palmeiras como “Aquele que vem em nome do Senhor”.

Na Arquidiocese de Belém haverá a bênção dos Ramos, seguida de procissão e Santa Missa nas 104 paróquias, presidida pelos párocos e vigários de acordo com a programação de cada uma.

Na Catedral Metropolitana a programação começou antes das 8 horas, com bênção dos Ramos e procissão, saindo da Igreja Santo Alexandre para Catedral Metropolitana, onde está sendo presidida a Santa Missa pelo Arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa.

A procissão foi bem rápida por causa da chuva. E chegou à Catedral antes das 9 horas.

A celebração será transmitida ao vivo pela Rede Nazaré de Comunicação (TV Nazaré, Rádio Nazaré e redes sociais), emissora da Arquidiocese de Belém.

Também no Domingo de Ramos é realizada a Coleta Nacional da Solidariedade, ação da Igreja Católica do Brasil, em virtude do encerramento da Campanha da Fraternidade (CF) 2024, que tem como tema “Fraternidade e Amizade Social”; e o lema: “Vós sois todos irmãos e irmãs” (Mt 23, 8).

Como gesto concreto, os recursos arrecadados na coleta são destinados ao apoio de projetos sociais relacionados ao tema da campanha. Do total da arrecadação, 60% ficarão para ações de caridades da Arquidiocese, que este ano será destinado para a Pastoral do Surdo, com mais de 20 anos de existência e atuação na Igreja Católica em Belém.

Já os 40% serão para o Fundo Nacional da Solidariedade, para uso de campanhas sociais no Brasil, conforme direcionamento da Coordenação de Campanhas da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).