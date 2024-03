Quando é a Páscoa 2024? Entenda por que a data sempre muda

A Páscoa de 2024 será celebrada entre os dias 29, 30 e 31 de março (domingo de Páscoa). No entanto, diferente de outras datas comemorativas, a Páscoa não possui um dia fixo no calendário, variando de ano para ano. A comemoração se baseia no calendário da Igreja Católica e não é considerado feriado nacional, mas uma data comemorativa.

Qual a data da Páscoa em 2024?

➔ 29 de março de 2024: sexta-feira santa

➔ 30 de março: sábado de aleluia

➔ 31 de março: domingo de Páscoa

O que é a Páscoa?

A palavra "Páscoa" vem do hebraico "Pesach", que significa "passagem". No cristianismo se comemora a ressurreição de Jesus Cristo após sua crucificação, um evento que simboliza a vitória da vida sobre a morte. A data móvel da Páscoa remete à natureza cíclica da vida e à esperança da ressurreição. Seu significado também está relacionado com a tradição judaica, comemorando a libertação dos israelitas do Egito.

Ao longo dos séculos, a Páscoa incorporou diversos símbolos, como o ovo, que representa a fertilidade e o renascimento, e o coelho, símbolo da fecundidade.

Por que a data da Páscoa muda todos os anos?

A Páscoa não possui um dia fixo no calendário. Sua data é móvel e muda a cada ano, caindo sempre entre os dias 22 de março e 25 de abril. Essa peculiaridade se deve à sua origem judaica e à relação com o equinócio de primavera no hemisfério norte. O equinócio é um evento astronômico que marca o momento em que dia e noite têm a mesma duração (cerca de 12 horas). Isso acontece duas vezes ao ano: em março e setembro.

O cálculo da data da Páscoa envolve a soma de 46 dias à Quarta-feira de Cinzas, que por sua vez é o dia seguinte ao Carnaval. Essa soma nos leva ao primeiro domingo após a primeira lua cheia que ocorre após o equinócio de março.

Páscoa é feriado?

No Brasil, o Domingo de Páscoa não é feriado nacional. Já a Sexta-feira Santa é considerada feriado em todo o país. Em 2024, portanto, será um feriado prolongado de três dias, entre os dias 29 e 31 de março.

Data da Páscoa nos próximos anos

➔ Páscoa 2025 - 20 de abril

➔ Páscoa 2026 - 5 de abril

➔ Páscoa 2027 - 28 de março

➔ Páscoa 2028 - 16 de abril

➔ Páscoa 2029 - 1 de abril

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)