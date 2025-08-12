Capa Jornal Amazônia
Semana da Sipat no Grupo Liberal: veja quais os cuidados para evitar a Síndrome de Burnout

Durante a palestra, a psicóloga Izandra Cardoso Reis falou sobre que saúde mental é um equilíbrio entre pensamentos, emoções, comportamentos e relacionamentos

Dilson Pimentel
fonte

A psicóloga Izandra Cardoso Reis proferiu, nesta terça-feira (12), palestra sobre “Saúde mental no trabalho e Síndrome de Burnout: desafios e estratégias de prevenção” (Foto: Igor Mota/O Liberal)

Como parte da 33ª edição da Semana Interna de Prevenção a Acidentes (Sipat) do Grupo Liberal, a psicóloga Izandra Cardoso Reis proferiu, na manhã desta terça-feira (12), uma palestra sobre “Saúde mental no trabalho e Síndrome de Burnout: desafios e estratégias de prevenção”. A saúde mental no ambiente de trabalho tem sido reconhecida como um componente essencial para a qualidade de vida dos trabalhadores e para o desempenho das organizações.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define saúde mental como um estado de bem-estar em que o indivíduo pode realizar suas capacidades, lidar com as tensões normais da vida, trabalhar produtivamente e contribuir para sua comunidade. É um equilíbrio entre pensamentos, emoções, comportamentos e relacionamentos.

Ela explicou que, no contexto laboral, essa definição ganha contornos específicos, pois o ambiente de trabalho pode tanto promover quanto comprometer o equilíbrio psicológico. O trabalho é capaz de gerar prazer - por meio da realização pessoal, do reconhecimento e da autonomia -, mas também sofrimento, quando há restrições de liberdade e controle. Essa tensão pode levar a adoecimento psíquico, com sintomas como ansiedade e depressão, afirmou.

A psicóloga Izandra Cardoso Reis também destacou que estresse constante, falta de reconhecimento e demandas excessivas afetam negativamente a saúde mental. A aceleração do ritmo de trabalho, aumento das jornadas, pressão por resultados e pouco tempo para atividades pessoais geram um ciclo de esgotamento que compromete o bem-estar emocional.

Síndrome de Burnout

A Síndrome de Burnout é caracterizada por exaustão crônica associada às condições de trabalho, envolvendo esgotamento físico e emocional causados pelo estresse ocupacional. Ela reflete problemas estruturais no ambiente laboral e afeta, especialmente, profissionais de áreas emocionalmente exigentes. Segundo especialistas, fatores como sobrecarga, falta de reconhecimento e dificuldade de separar vida pessoal e profissional aumentam a vulnerabilidade ao Burnout, potencializada pela hiperconectividade.

A síndrome apresenta três dimensões: exaustão emocional: cansaço extremo que afeta a capacidade de lidar com demandas diárias; despersonalização: atitude cínica e distante em relação a colegas e clientes; redução da realização pessoal: sensação de incompetência e falta de satisfação no trabalho. Esses sintomas prejudicam tanto a vida profissional quanto pessoal, podendo causar ansiedade, depressão, distúrbios do sono, dores musculares e problemas cardiovasculares.

Entre os fatores que contribuem para o Burnout estão: carga de trabalho: volume e intensidade das tarefas; controle: autonomia sobre ritmo e métodos; recompensa: reconhecimento financeiro, social e moral; comunidade: suporte social no ambiente de trabalho; justiça: percepção de equidade nas decisões; valores: alinhamento entre objetivos pessoais e organizacionais.

Estudos

Estudos apontam que cerca de 30% da população economicamente ativa do Brasil já apresenta sinais da síndrome. Para as empresas, os impactos incluem aumento do absenteísmo, presenteísmo, rotatividade e queda de produtividade, gerando altos custos. Pesquisas indicam que iniciativas como a adoção da semana de quatro dias de trabalho podem trazer mais equilíbrio entre vida profissional e pessoal.

O estabelecimento de limites claros, práticas de autocuidado e programas de suporte psicológico também são estratégias fundamentais. Para Izandra, compreender o Burnout como uma condição complexa e multifacetada é essencial para criar ações eficazes. “O reconhecimento das características da síndrome e das particularidades de cada contexto profissional é fundamental para promover ambientes de trabalho mais saudáveis e sustentáveis”, afirmou. A 33ª edição da Semana Interna de Prevenção a Acidentes (Sipat) do Grupo Liberal começou na manhã desta segunda-feira (11).

Programação no jornal O Liberal:

Quarta-feira, dia 13: Ginástica laboral, com professor Antônio Júnior, às 10 horas, e bioimpedância e aferição de pressão, das 14 às 16h

Quinta-feira, dia 14: Massoterapia, de 14 às 17 horas, com a professora Rita Souza

 

