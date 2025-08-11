Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Belém chevron right

Semana da Sipat garante imunização para os colaboradores do Grupo Liberal

Iniciadas nesta segunda-feira, as ações são voltadas para saúde, qualidade de vida e bem-estar dos colaboradores da empresa

Dilson Pimentel
fonte

Ana Laura Figueiró, 33 anos: “Mantendo as vacinas em dia, cuidamos não só da nossa saúde, mas também do ambiente” (Foto: Ivan Duarte/O Liberal)

A 33ª edição da Semana Interna de Prevenção a Acidentes (Sipat) do Grupo Liberal começou, na manhã desta segunda-feira (11), com um diferencial: pela primeira vez, as atividades serão realizadas simultaneamente na sede do jornal e na TV Liberal. Segundo a gerente de Recursos Humanos do Grupo Liberal, Renata Souza, a programação foi planejada para contemplar todos os colaboradores, com ações voltadas para saúde, qualidade de vida e bem-estar.

"Montamos um planejamento da semana com várias ações que valorizam a saúde física e emocional, incentivando o colaborador a buscar sempre o que é melhor para se sentir bem, confortável e saudável na empresa”, afirmou. A iniciativa inclui ações de motivação e valorização.

Nesta segunda-feira, na sede do jornal O Liberal, no bairro do Marco, houve, vacinação, realizada pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma). As vacinas aplicadas foram hepatite B, tríplice viral, antitetânica e febre amarela. Pela manhã, de 9 às 12 horas. E, à tarde, de 14 às16 horas.

Importância da vacinação no ambiente de trabalho

Ana Laura Figueiró, 33 anos, que trabalha na Galeria de Arte Rosa Maiorana, destacou que a imunização dentro da empresa é fundamental. “A gente passa mais tempo no trabalho do que em casa. Mantendo as vacinas em dia, cuidamos não só da nossa saúde, mas também do ambiente”, afirmou. Ela recebeu apenas a dose de hepatite, já que as demais estavam em dia. “Faltava só essa para reforçar. A moça até disse que eu já estava descoberta, mas agora está tudo certo. Eu sempre ando com a carteira de vacinação para manter tudo atualizado”, contou.

Para Mário Calandrini, 25 anos, assistente de diretoria na vice-presidência do Grupo Liberal, a campanha é importante pela praticidade. "É um acesso fácil, durante o horário de trabalho, e ajuda nos prevenir de doenças, mas também a proteger os outros”, disse. Ele recebeu duas vacinas que estavam atrasadas: tríplice viral e hepatite. Outras duas serão aplicadas no próximo mês.

O técnico em segurança do trabalho do Grupo Liberal, Gabriel Rocha, lembrou que a vacinação integra a abertura da Semana da Sipat. “O objetivo é conscientizar todos os trabalhadores sobre a prevenção de acidentes. Começamos com a vacinação para imunizar os trabalhadores, especialmente contra a gripe, que é muito comum, e outras doenças”, disse ele, que faz parte da Cipa (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio).

image Mário Calandrini, 25 anos. "É um acesso fácil, durante o horário de trabalho, e ajuda nos prevenir de doenças, mas também a proteger os outros”, disse (Foto: Ivan Duarte/O Liberal)

Ação preventiva

A técnica de enfermagem Ana Patrícia Pires, da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), ressaltou que o objetivo principal é a prevenção. A vacina evita que a pessoa contraia doenças. Toda a população deveria procurar um posto de saúde para tomar a vacina. Muitas vezes, as pessoas têm mais medo da agulha do que da vacina, mas nosso trabalho é incentivar a imunização”, explicou.

Segundo ela, equipes da Sesma atendem em empresas, escolas, asilos e hospitais. Em caso de efeitos colaterais, afirmou Ana Patrícia, a orientação é aplicar compressa de água gelada e utilizar medicamentos habituais indicados pelo médico.

Programação no jornal O Liberal

Segunda-feira, dia 11:

Vacinação – Sesma

Hepatite B, tríplice viral, antitetânica e febre amarela Terça-feira, dia 12:

Palestra sobre saúde mental, com Psicóloga Izandra Cardoso, às 10 horas.

Quarta-feira, dia 13: Ginástica laboral, com professor Antônio Júnior, às 10 horas, e bioimpedância e aferição de pressão, das 14 às 16h

Quinta-feira, dia 14: Massoterapia, de 14 às 17 horas, com a professora Rita Souza

 

