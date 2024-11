Profissionais do Grupo Liberal iniciam atividades da Sipat

A Semana Interna de Prevenção a Acidentes, organizada pela SIPAT, começou nesta terça-feira (26) com a palestra "Alimentação, Vida e Saúde". A programação segue até sexta-feira (29), com massagem, vacinação, ginástica laboral, dança de salão e outras atividades. Todos os colaboradores estão convidados.

O técnico em segurança do trabalho, Gabriel Rocha, faz parte da Comissão Interna de Prevenção de Acidente do Grupo Liberal (CIPA) e explica que a Semana Interna de Prevenção a Acidente deste ano traz a temática sobre os cuidados com a saúde.

De terça até sexta (29) o grupo vai apresentar aos colaboradores uma série de atividades e palestras sobre alimentação saudável e atividade física. "Nós vamos ter aqui uma atividade de defesa pessoal", explica Gabriel.

O objetivo da programação é trazer para dentro da empresa assuntos importantes para que os colaboradores possam levar para a vida. "Antes a gente não pensava assim hoje,mas é importante pensarmos na qualidade de vida para que possamos viver e trabalhar em boas condições", pontua o técnico.

A acadêmica de nutrição, Juliana Farias, uma das palestrantes sobre alimentação saudável, explica que esse tipo de atividade tem grande importância aos colaboradores, pois é uma forma de sensibilizar as pessoas sobre os cuidados com a saúde de sobre qualidade de vida.

"É muito comum as pessoas levarem a vida corrida e não se atentarem sobre essa questão de alimentação. E vir nas empresas abordar esses assuntos é muito bom", explica a nutricionista.

A profissional acrescenta que é uma experiência de poder levar informação a pessoas que não têm conhecimento sobre nutrição. "A gente está falando sobre alimentação, vida e saúde que agrega uma alimentação saudável, como você poder se adequar a sua alimentação saudável na sua rotina", explica

Ao longo da semana os colaboradores vão poder participar de várias programações entre dança de salão, ginástica laboral e entre outras atividades.