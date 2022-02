Semáforo cai durante a chuva e atrapalha trânsito na avenida Duque de Caxias em Belém

A forte chuva que caiu na tarde desta quinta-feira (10), em Belém, causou transtornos à população e, principalmente, ao trânsito. Na avenida Duque de Caxias, esquina com a travessa Vileta, um poste semafórico caiu, atrapalhando o fluxo de veículos que passavam pelo perímetro. Na calçada onde o equipamento estava instalado estão sendo realizadas obras da Cosanpa, o que possivelmente afetou a estrutura do poste.

Obras na calçada onde o equipamento estava instalado podem ter causado problemas na estrutura do poste (Cristino Martins/O Liberal)

Com o trânsito complicado no cruzamento entre as vias, trabalhadores da área tentaram organizar o trânsito fechando completamente a passagem pela travessa Vileta com cones de sinalização. Eles também contaram que no momento da queda um veículo chegou a ser atingido, mas teria seguido viagem.

A reportagem do jornal O Liberal entrou em contato com a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) e com a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) e aguarda um posicionamento sobre o ocorrido.