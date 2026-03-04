Capa Jornal Amazônia
Seleção do Clube de Pesquisadores Mirins do Museu Goeldi segue até sexta-feira em Belém

A seleção ocorre no período da tarde e inclui avaliações individuais e dinâmicas em grupo

O Liberal
fonte

Cerca de 300 alunos das redes pública e privada da Região Metropolitana de Belém disputam 50 vagas (Divulgação/ Matheus Neves/MPEG)

O processo seletivo do Clube de Pesquisadores Mirins segue até a próxima sexta-feira (06), no Campus de Pesquisa do Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG), no bairro Terra Firme, em Belém. A iniciativa é voltada para estudantes já inscritos no portal da instituição.

Cerca de 300 alunos das redes pública e privada da Região Metropolitana de Belém disputam 50 vagas nesta edição. Metade das oportunidades é destinada a estudantes da rede pública de ensino.

A seleção ocorre no período da tarde e inclui avaliações individuais e dinâmicas em grupo. Entre os conteúdos abordados estão temas como ciência na Amazônia, a história do Museu Goeldi e do próprio Clube de Pesquisadores Mirins, além dos assuntos que dão nome às turmas deste ano. Durante o processo, também são observados critérios como curiosidade, colaboração e responsabilidade.

A primeira etapa foi realizada no Parque Zoobotânico, com estudantes veteranos. Os candidatos novatos estão sendo avaliados na base do Museu localizada na Avenida Perimetral.

A lista dos aprovados está prevista para o dia 16 de março. As aulas começam nos dias 24 e 25 de março, no Parque Zoobotânico do Museu Goeldi.

Como funciona o Clube

Criado em 1997, o Clube de Pesquisadores Mirins oferece aulas semanais ao longo do ano, aproximando crianças e adolescentes das pesquisas científicas desenvolvidas na instituição. Ao longo de quase três décadas, mais de 4.500 jovens já participaram das atividades.

Neste ano, as turmas serão divididas em dois eixos temáticos:

Planeta Animal – da Lupa ao Binóculo: voltado à compreensão da relação entre os animais, as pessoas e o meio ambiente.

Jardins da Ciência: dedicado ao estudo da ciência presente no cotidiano.

De acordo com a chefe do Serviço de Educação do Museu Goeldi, Mayara Larrys, os candidatos devem acompanhar atentamente o edital e cumprir todas as regras e exigências documentais previstas para cada etapa da seleção.

Mais informações podem ser consultadas diretamente no site oficial do Museu Goeldi.

