Seirdh abre inscrições para 5ª Conferência Estadual dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+

Estão abertas as inscrições para a 5ª Conferência Estadual dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+. O evento visa ser um espaço de escuta, debate e construção de políticas públicas efetivas para a comunidade. Os interessados em participar podem conferir a programação completa e se inscrever gratuitamente até o dia 23 de maio, de forma online.

A Conferência é idealizada pela Secretaria de Estado de Igualdade Racial e Direitos Humanos (SEIRDH), em parceria com o Conselho da Diversidade Sexual (CEDS). Este ano, a Conferência será realizada nos dias 27 e 28 de junho, no auditório David Mufarrej, da Universidade da Amazônia (Unama). Realizado como etapa preparatória para a 5ª Conferência Nacional, esse encontro deve reunir representantes do poder público, da sociedade civil em geral, e da população LGBTQIA+.

A pauta será os avanços, desafios e as proposições de soluções concretas para que as especificidades dessa comunidade, no Pará, estejam refletidas nas diretrizes que vão nortear a Política Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+.

Política pública inclusiva

“Os direitos de toda a população precisam ser garantidos. Esta é uma oportunidade crucial para que vozes diversas da população LGBTQIA+ sejam ouvidas, para juntos construirmos caminhos para uma sociedade mais justa e respeitosa”, diz a secretária da SEIRDH, Edilza Fontes, que vê o evento como um espaço fundamental para a construção de um Pará mais justo e inclusivo.

Para a coordenadora da pasta de diversidade sexual e gênero, Gabriela Borja, a conferência é um momento decisivo para ouvir as demandas de representantes da comunidade de diferentes localidades. “Realizar este evento, reunindo representantes da comunidade do Pará e de outros estados do Brasil, representa um grande avanço. É o momento em que a população LGBTQIA+ levará, às autoridades, as suas principais pautas. Tudo isso será encaminhado para a Conferência Nacional, que estava suspensa desde 2018 e será realizada nos dias 21 a 25 de outubro deste ano, em Brasília/DF.”

Programação

O primeiro dia da Conferência terá início às 8h do dia 27 de junho, com o credenciamento e uma acolhida cultural, seguida pela mesa de abertura às 9h. Logo depois, será realizada a primeira palestra magna, às 10h30, que trará a temática "Direitos LGBTQIA+ no Brasil: Avanços, retrocessos e resistências", oferecendo um panorama da situação nacional. A manhã se encerrará com a aprovação do regimento interno.

No período da tarde, os debates serão retomados com o Painel 1, às 14h, focado nas políticas públicas voltadas à comunidade, com a participação de representantes das secretarias de saúde, educação, assistência social e segurança pública, além do Conselho Estadual de Diversidade Sexual (CEDS). Em seguida, uma roda de conversa proporcionará a troca de experiências de militância e ativismo nos territórios, com lideranças indígenas, negras, trans, periféricas e de terreiro.

Já no segundo dia, 28 de junho, o evento começa às 9h, com o Painel 2 intitulado "Empregabilidade e economia LGBTQIA+", trazendo um debate sobre a inclusão dessa população no trabalho, empreendedorismo e o enfrentamento à discriminação. A partir das 10h30, os participantes se dividirão em Grupos de Trabalho (GTs), escolhidos no ato da inscrição, para aprofundar discussões em áreas específicas. Serão quatro GTs: educação e diversidade nas escolas; saúde integral; empreendedorismo e cultura; violência e segurança.

Após o almoço, às 14h, ocorrerá a Plenária dos GTs, onde as propostas elaboradas nos grupos serão apresentadas. O ponto focal será a Plenária Final, às 16h30, com a leitura e aprovação do documento final – uma carta de propostas e moção – e a eleição de representantes para a conferência nacional, seguidos do encerramento com um sarau cultural, às 18h.

Serviço

5ª Conferência Estadual dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+

Data: 27 e 28 de junho

Local: auditório David Mufarrej, localizado na Universidade da Amazônia

Endereço: avenida Alcindo Cacela, nº 287, no bairro do Umarizal, em Belém

Inscrições online.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidade